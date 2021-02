Felgyorsította a járvány a pénzforgalom digitalizációját

A bankfiókok pénztáraiban történt készpénzfelvételek száma csaknem 25 százalékkal, míg a befizetések száma majdnem 35 százalékkal csökkent 2020 első három negyedévében 2019 azonos időszakához képest – olvasható a Magyar Nemzeti Bank adataiban. Az OTP kapcsolódó közleménye szerint még szembetűnőbb a változás, ha a tranzakciók értékét vizsgáljuk: a készpénzfelvételek összértéke kevesebb mint a felére esett vissza, míg a befizetéseké is majdnem 39 százalékkal csökkent a két időszakot összevetve.

A világjárvány tehát felgyorsította az ügyféligények változását,

egyre többen veszik igénybe mindennapi pénzügyeik intézésére a digitális csatornákat. Az OTP Bank évek óta fejleszti internet- és mobilbanki felületeit kényelmesebbé, egyszerűbbé és biztonságosabbá. A hitelintézet különböző online platformjain a belépések és a tranzakciók számának növekedése 2020-ban két számjegyű volt. A tavaszi időszakban 12 százalékkal, szeptember-októberben újabb 10 százalékkal, november-decemberben pedig további 80 százalékkal nőtt a heti új regisztrációk száma a hitelintézet mobilbankjába, amelynek így már több mint 1,3 millió regisztrált felhasználója van.

Az idősebb, 65 év feletti ügyfelek is egyre szívesebben használják az OTP Bank online megoldásait.

A különböző ügyintézési típusok közül a digitális számlafizetési megoldások voltak a legnépszerűbbek: több mint ötszörösére nőtt például 2020-ban azok száma, akik az OTP SmartBankon keresztül, QR kód beolvasásával fizették ki postai csekkjüket. A hitelintézet jelenleg is több digitális fejlesztésen dolgozik, ilyen az OTP Bank új internet- és mobilbank alkalmazása is. Ezek a megszokott online banki funkciók mellett olyan digitális megoldásokat tesznek lehetővé, mint a Kiadásfigyelő (PFM – Personal Finance Manager), az ügyfél teljes OTP-s vagyonát bemutató portfóliónézet, vagy mobilon az SMS-ek helyetti push üzenetek, de a funkciók köre folyamatosan bővül. Az év első felében meg is kezdődött az új felületek tesztelése, amelybe folyamatosan kapcsolódnak be az ügyfelek is, visszajelzéseik alapján pedig a hitelintézet tovább finomítja a szolgáltatást.

Tavaly év végén már 6 új típusú készpénzmentes tanácsadó fiókot működtetett a hitelintézet.

Mivel ezekben a fiókokban már nem található pénztár, készpénz ki- és befizetést az ügyfelek az okos ATM-eken keresztül végezhetik, amelyekből fiókhálózatában 2020 végére országszerte már 255 darabot üzemeltetett az OTP Bank. Tavaly több mint 37 százalékkal nőtt az okos ATM-eken keresztüli befizetések összértéke 2019-hez képest a hitelintézet adatai szerint. Az OTP Bank fiókjaiban, a tanácsadási szituációkban, számos online platformon, illetve a Contact Centeren keresztül is biztosított az ügyfeleknek az előzetes időpontfoglalás lehetősége, amellyel a személyes ügyintézés során elkerülhető a várakozás.

Az azonnali fizetési rendszer tavaly márciusi sikeres indulásának köszönhetően másodpercek alatt célba érnek a banki utalások, valamint megjelentek olyan új szolgáltatások is, amelyek erre az alapinfrastruktúrára épülve nyújtanak új fizetési megoldásokat.

Az OTP Bank adatai szerint az elektronikus vásárlási forgalom 2020 utolsó hónapjában csaknem 10 százalékkal nőtt a tavaly decemberihez képest, ám jelentős átrendeződés volt tapasztalható:

míg a korlátozások miatt a fizikai kontaktusok száma minimálisan csökkent, tehát ritkábban vásároltak az emberek, a vásárlások értéke nőtt.