Már a befektetések is zöldülnek

A klímaváltozás elleni harc, a fenntartható fejlődés belépett a pénzügyi, azon belül is a befektetések világába a K&H fenntartható fejlődés befektetési (FFB) alapok révén – közölte a K&H. Szigorú kritériumok alapján csak olyan cégek részvényeit vásárolhatják az FFB alapok, amelyek elősegítik, támogatják a fenntartható fejlődést. Az FFB alapok iránt folyamatosan növekszik a kereslet: a K&H anyabankja, a KBC szerint Belgiumban például a fenntartható alapokban kezelt vagyon értéke 2015 és 2017 között közel a duplájára, 11,1 milliárd euróra nőtt. A K&H idén szeptemberben, a magyar piacon elsőként vezette be a fenntartható fejlődés befektetési alap családját, mely a fenntartható fejlődés befektetési koncepció több megközelítési módját lefedi, ráadásul elsőként egy jól diverzifikált fenntartható fejlődés vegyes alapot indított útjára.

A K&H most már a befektetési alapjaival is beszáll az utóbbi időszakban egyre fontosabbá váló fenntartható fejlődést támogató mozgalomba.

A K&H anyabankja, a KBC szigorú szabályokban határozta meg, hogy a fenntartható fejlődés befektetési (FFB) alapok milyen cégek részvényeibe, kötvényeibe és mely államok papírjaiba fektethetik az ügyfelek megtakarításait. Ez alapján csak olyanok kerülhetnek a portfolióba, amelyek tevékenysége nem akadályozza, sőt kifejezetten támogatja a fenntartható fejlődést, hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez és társadalmilag sem aggályos. Például az FFB alapok messze elkerülik többek között a kaszinóműködtető cégeket, a fegyvergyártókat, vagy a szőrmékből ruhákat előállító vállalatokat

– mondta Zobor Zsuzsa, a K&H Alapkezelő vezérigazgatója.

Az innováció, a fenntarthatóság és az ügyfelek javát szolgáló hosszú távú gondolkodás mindig is a K&H és a KBC alapvető értékei közé tartoztak. A fenntartható fejlődés befektetési alapok jól mutatják, hogyan tudja a társaság ezeket az értékeket a gyakorlatban is alkalmazni. Ezek az alapok ugyanis nemcsak pénzügyi szempontból gyümölcsözőek, de a segítségükkel a befektetők hozzájárulhatnak a környezet védelméhez és egy élhető társadalomhoz. A K&H a KBC törekvéseivel összhangban szeptemberben, a magyar piacon elsőként vezette be a fenntartható fejlődés befektetési alap családját amely már nem csak egy alapot jelent színesítő eszközként az ügyfelek megtakarításiban, hanem egy teljes portfóliót is ki lehet alakítani FFB alapokból.

Az anyabank adatai szerint az FFB alapokra komoly igény van: a belga piacon az FFB alapokban kezelt vagyon 2015-ben 5,6 milliárd eurót tett ki, míg 2017 végére majdnem a duplájára, 11,1 milliárd euróra nőtt.

A K&H szakemberei szerint világszerte, így a magyar piacon is a befektetők számára is fontos a fenntartható fejlődés. Az FFB alapok segítségével pedig úgy növelhetik a vagyonukat, hogy közben a környezetre és az élhetőbb társadalom szempontjaira is figyelnek.