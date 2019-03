Meglett a rekordnyereség az OTP-nél

Rekordra nőtt az OTP bankcsoport adózott nyeresége 2018-ban – derül ki a pénteki eredménybeszámolóból. A pénzintézet 325,3 milliárd forint éves, tisztított nettó eredményt könyvelhetett el, a korrekciós tételekkel együtt számított nyereség 318,3 milliárd forint lett.

A negyedik negyedév 62,5 milliárd forint tisztított profitja elmaradt a várakozásoktól, a majdnem 5 milliárdos eltérés a magasabb céltartalékképzésből adódik, a kétes kintlevőségek fedezettségét 118 százalékra emelte a pénzintézet. Az elemzők 66,3 milliárd forintos negyedéves számviteli profitra számítottak, a tényadat ennél jóval magasabb, 77,8 milliárd forint lett, főként a monetáris politikai célú kamatcsereeszközökön (MIRS-ügyletek) realizált 18,8 milliárd forintos eredmény miatt.

A bankcsoport éves nettó kamatbevétele 10 százalékkal 600 milliárd forint közelébe emelkedett, a nettó kamatmarzs viszont 4,56 százalékról 4,3 százalékra mérséklődött. A nettó hitelek állománya éves alapon 15 százalékkal nőtt, a régiós versenytársak közül a legjobb is „csak” 7 százalékos bővülést ért el. Ötszázalékos bővüléssel, 220,7 milliárd forintra nőttek a bank nettó díj- és jutalékbevételei.

Az OTP csoport mérlegfőösszege 11 százalékkal gyarapodott egy év alatt. Javult a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) is: 18,5 százalékról 18,7 százalékra, ezzel az OTP a régiós bankok rangsorában az első helyen áll. A 308,8 milliárd forintos, a csoporton belül csak a bankokra vonatkozó éves profit több mint felét, 180 milliárd forintot, az OTP-anyabank szállította, emellett jelentős volt a bolgár DSK nyeresége (47,3 milliárd forint) és a horvát leánybank 25 milliárd forintos profitja is. Az idei évre változatlanul 15 százalék feletti ROE elérése maradt a cél. A 2018-as profit terhére ugyanannyi osztalékot fizetne a bank, mint egy évvel korábban: 61,32 milliárd forintot osztanának szét (ez részvényenként 221,4 forint, alacsonyabb, mint a piac által várt 230-250 forint), de a végleges osztalékjavaslat még változhat. A menedzsment 2019-re csoportszinten a hitelezés 10 százalékos bővülését tűzte ki, Magyarországon 13, illetve 11 százalékos növekedés a cél a lakossági és a vállalati szegmensekben. A marzsok stabilizálódására számítanak csoportszinten, a nettó kamatmarzs várhatóan nem csökken a tavalyi mélypont, 4,25 százalék alá.

A jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján az OTP piaci kapitalizációja 10,4 milliárd euró, 46 milliárd eurós mérlegfőösszeg mellett. Sokatmondó, hogy a háromszor ekkora eszközállománnyal rendelkező Raiffeisen csoport kapitalizációját viszont az OTP-énél is kevesebbre, 7,4 milliárd euróra árazzák a befektetők. Pénteken az OTP-részvények kurzusa 0,7 százalékkal emelkedett, 11 820 forint volt.

Elemzői reakciók:

Erste: Összességében jó, többé-kevésbé a vártnak megfelelő eredményt láthatunk. Ha lesz is részvénypiaci profitrealizálás, az csak átmeneti lehet.

KBC: Kisebb negatívum, hogy a külföldi leányok hozzájárulása az eredménytermeléshez visszafogott volt a záró negyedévben, az OTP profitjának csak 27 százalékát adták, ami tavalyhoz és az előző negyedévhez képest is érezhetően gyengébb.

Concorde: Megismételhető a 2018-as rekordprofit, ha a gazdasági környezet továbbra is támogató marad. Sőt, az újonnan megszerzett bankok teljesítményével a 2019-es profit még magasabb is lehet a tavalyinál. | VG