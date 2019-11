Megtakarításokkal is lehet küzdeni a környezetért

Többek között a cukorbetegség visszaszorítása és a szeméthegyek ellen, valamint a tiszta energiáért, azaz egy fenntartható, zöldebb világért szállhatnak harcba a magyar megtakarítók. A fenntarthatósági célokat ugyanis pénzügyi döntésekkel is segíteni lehet – derül ki a K&H Alapkezelő összeállításából. A K&H fenntartható fejlődés befektetési alapjaival olyan vállalatok sikereiből részesedhetnek a megtakarítók, amelyek fontos környezeti, társadalmi célokért dolgoznak.

A spórolással is segíteni lehet egy fenntarthatóbb világ felé való lépéseket és a klímaváltozás elleni küzdelmet. A K&H Alapkezelőnél például megjelentek a Fenntartható Fejlődés Befektetési alapok (FFB), amelyek nemzetközi szinten már nagy népszerűségnek örvendenek. Ha valaki szeretne megtakarítani és ilyen alapokba teszi a pénzét, azzal hozzájárulhat egy a mostaninál fenntarthatóbb világhoz. Ezek az alapok olyan nagyvállalatok részvényeibe, államok kötvényeibe fektetnek, amelyeknek megfelelő fenntarthatósági politikájuk van. Olyan társaságok részvényeibe is “beszállnak”, amelyek valamilyen fenntarthatósági cél elérését tűzték ki célul, például különböző betegségek gyógyításával foglalkoznak vagy éppen megújuló energiát hasznosítanak.

Ezek a vállalatok ugyanakkor pénzügyi szempontból is sikeres, jövedelmező, a saját területükön sokszor piacvezető cégek.

Szélenergia, újrahasznosítás, gyógyszerek

A K&H fenntartható fejlődés alapjain keresztül a megtakarítók közvetett tulajdonosok lehetnek például a dán Vestas cégben, amely évtizedek óta gyárt szélkereket és az első szélturbináját éppen 40 évvel ezelőtt üzemelte be. A négy évtizedes jubileum mellett a Vestas egy másik mérföldkőhöz is elérkezett az idén: a cég szélkerekei összesen több mint 100 gigawatt energiát állítanak elő, ezzel a társaság az első tagja a “százasok” klubjának, amelybe ezt a teljesítményt meghaladó cégek kerülhetnek be.

A befektetésekkel a Gilead Sciences munkáját is támogatni lehet: a cég 95 százalékos eredménnyel gyógyítja a Hepatitis-C betegséget indokolatlan mellékhatások nélkül, emellett a HIV-vírussal szembeni küzdelemben is vezető szerepet játszik. Ezek a gyógyszerek nagyon drágák a fejlett országokban, ám a Gilead Sciences a világ legszegényebb országiban, valamint azokban, amelyekben az adott betegség komoly gondokat jelent, önköltségi áron vagy kedvezménnyel biztosítja ezeket a készítményeket.

A megtakarítók az Umicore nevű amerikai cég sikereiből is részesedhetnek, ez a vállalat a 19 különböző fémhulladék újrahasznosításával foglalkozik, emellett a hibrid és elektromos autókban használt lítium-ion akkumulátorok újrahasznosítását igyekszik megoldani.

A világ egyik legnagyobb étrendkiegészítőt gyártó vállalata, a Koninklijke DSM szintén elérhetővé válik az alapokon keresztül.

A szóban forgó társaság például Mixem néven olyan porszerű készítményt is előállít, amely víz hozzáadásával biztosítja az alultáplált emberek számára a szükséges napi létfontosságú tápanyagokat. A cég több vállalattal, állami és non-profit szervezetekkel együttműködve azon dolgozik, hogy megszüntesse az alultápláltságot 100 millió Afrikában élő embernél. Egészségügyi területen hasonlóan fontos munkát végez a Novo Nordisk nevű gyógyszergyártó is, amely a ma már népbetegségnek tekinthető cukorbetegség kezelésében ért el kiemelkedő eredményeket.

környezettudatos spórolás

Zobor Zsuzsa, a K&H Alapkezelő vezérigazgatója elmondta:

A fenntarthatóságért és a klímaváltozás ellen sikeresen küzdő cégek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a piacokon. A fenntartható alapok a jövő egyik legjobb befektetési lehetőségét kínálják a magyar megtakarítók számára is

Példaként elmondta, hogy Belgiumban, a K&H anyabankjához, a KBC-hez tartozó fenntartható alapokban kezelt vagyon 2017 első negyedévében 3,97 milliárd eurót tett ki, míg 2019 első negyedévére közel a háromszorosára, 11,6 milliárd euróra nőtt.