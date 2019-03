Új statisztikai publikációs felületet vezet be a jegybank

Az új alkalmazás több ábrával, átláthatóbban mutatja be az MNB-nek a hazai bankrendszerről publikált adatait.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2018. negyedik negyedévi, a hitelintézetek adatait bemutató sajtóközleményével egy időben új statisztikai publikációs felületet vezet be – jelentette be Kissné Ladányi Éva, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Hozzátette: az új alkalmazás több ábrával, átláthatóbban mutatja be az MNB-nek a hazai bankrendszerről publikált adatait.

Idén az MNB által kiadott sajtóközlemények mellett az új publikációkat is így fogják megjelentetni.

Az új módszertannal összeállított adatsorok alapján az MNB által felügyelt 13 bankcsoportból, 13 egyedi hitelintézetből, 2 hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozásból, valamint 9 fióktelepből álló hitelintézeti szektor 2018. végi 42.111 milliárd forintot kitevő konszolidált eszközállománya az elmúlt három év alatt átlagosan évi 7,3 százalékkal bővült.

A bővülésben jelentős szerepe volt a legnagyobb részarányt képviselő bankcsoport regionális terjeszkedésének is

– olvasható a jegybank összegzésében.