Befektetői képességek járvány idején

Elsőre furcsán hangozhat, hogy a járványra adott reakcióink és a befektetői lépéseink között kapcsolat van, jelentős ugyanis az átfedés azon mentális képességek között, amelyek a két esetben meghatározzák a reakcióinkat. Belátni, hogy sok esetben nem mi kontrolláljuk az eseményeket, elfogadni, hogy néha teljesen váratlan dolgok történnek, stresszhelyzetben is erősnek maradni, józan ésszel végigcsinálni egy akár hónapokig elhúzódó helyzetet, kitartani, amikor még nem igazán látszik a fény az alagút végén, valószínűségekben gondolkodni a kiszámíthatatlan jövőről – mindezek egyaránt fontosak a járvány miatt kialakult helyzet és egy esetleges tőkepiaci sokk kezelésében.

A viselkedési közgazdászok évtizedek óta hangoztatják, hogy a kognitív képességek mellett a mentális képességek legalább annyira fontosak. Nem véletlen, hogy

a legsikeresebb befektetők között ugyanúgy találunk volt élsportolókat és tengerészgyalogosokat, mint matematikusokat – az előbbiek esetében feltételezhetően a fegyelem és a pszichés erő az a képesség, amely az átlag fölé emeli birtokosát.

Sokat lehet olvasni arról, hogy a járvány jelentette sokk milyen mentális terhet ró ránk, azt pedig befektetői körökben az elmúlt másfél évtizedben már láttam elégszer, hogy milyen reakciókat vált ki egy-egy piaci összeomlás. Sokk, félelem, stressz – az átélt érzések mindkét szituációban ugyanazok. A helyzetet most ráadásul tovább bonyolítja, hogy a mentális erőnk a fizikai erőnkhöz hasonlóan véges, így most befektetőként abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy akkor van szükségünk teljes pszichés önkontrollunkra, amikor a járvány már amúgy is felélte ezen kapacitásaink nagy részét.

Jól viselni a járványt, jó döntéseket hozni befektetőként piaci stressz idején – életünk két eltérő dimenziója, számos vonatkozásban mégis hasonló képességekre van szükségünk, hogy ép ésszel jussunk túl rajta. Ha pedig így van, akkor befektetőként többet árul el rólunk, hogy a járványt pszichésen hogyan viseljük, mint azt elsőre gondolnánk.