Csak szelektíven a bankokkal

Ahogy a tavalyi év, úgy ez az év sem az európai bankrendszerről szól. Eddigi teljesítménye alapján a szektor idén is a mezőny legvégén kullog, ha a STOXX Europe 600 tagjainak teljesítményét vizsgáljuk szektoronkénti bontásban. Ez a szektorszintű gyenge teljesítmény azonban nem azt jelenti, hogy egyedi szinten ne lehetne találni jó és izgalmas részvényeket. Az egyik ilyen sztori a piacon az ABN Amro, amelynek a piaci kapitalizációja szeptember végén kétmilliárd euróval csökkent, miután a holland ügyészség pénzmosás gyanúja miatt vizsgálatot indított ellene. A piaci érték ilyen méretű csökkenése azonban erősen túlzó reakció lehet. Egyrészt az egymilliárd euró fölötti bírságok eleve rendkívül ritkák az európai bankszektorban, másrészt a potenciális negatív hatás becslésénél jó kiinduló alap lehet az ING hasonló esete. Ebből az érintett ügyfelek száma szerint arányosítva 500 millió eurós bírság lehet reális, ám az eddig megjelent piaci becslések még ennél is alacsonyabb, akár mindössze 150-200 millió euróról szólnak.

A másik izgalmas részvény a meglehetősen alacsony árazáson forgó Raiffeisen, a régiós szektortársak közül ez az egyik legalacsonyabb. A 2019-es előretekintő árfolyam per eredmény (P/E) alapján például körülbelül egyharmadával áll alacsonyabb értékeltségen, mint a régiós bankok mediánértéke.

Egy másik értékeltségi mutató, az árfolyam per könyv szerinti érték (P/BV) alapján is kiugróan olcsónak számít a Raiffeisen, hiszen könyv szerinti értékének mindössze 60 százalékán forog, míg a régiós bankoknak jellemzően 100 százalék fölötti az értékeltségük. A Raiffeisen átlag alatti, de még így is 10 százalék fölötti sajáttőke-arányos jövedelmezősége ennyi árazási diszkontot nem indokolna.

A banknál fontos szempont lehet a növekvő osztalékfizetés is. Jövőre részvényenként 1,6 eurós osztalék is elképzelhető, ez 7,7 százalékos osztalékhozamot eredményezne a jelenlegi árfolyam mellett, amit jó néhány, klasszikusan osztalékpapírnak tartott részvény is megirigyelne.