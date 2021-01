Erős számok jöhetnek az Apple-től

Elérkezett a 2020-as év utolsó jelentési szezonja Amerikában. A piac történelmi csúcsokon várja a vállalatok legfrissebb negyedéves számait azután, hogy az évzáró három hónapban további 11 százalékkal kapaszkodott magasabbra az S&P 500-as index, amely az új évet is friss csúccsal köszöntötte. A helyzet kiélezettnek tekinthető, a techvállalatok félelmetes árazása könnyen eredményezhet erőteljes volatilitást akár gyenge, akár erős számokat kapunk.

A piaci eufória legnagyobb nyertesei közül több fontos kibocsátó a jövő héten jelent, köztük az Apple, amely már 2 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizáció fölött jár.

Az elmúlt negyedév fontos eseménye volt az első 5G-s készülékük, az iPhone 12 debütálása, a vele kapcsolatos pozitív várakozások nagyban hozzájárultak az árfolyam szárnyalásához. Most tetszetős számokat várhatunk, hiszen a legdrágább iPhone-okra továbbra is magas a kereslet, heteket kell várniuk a vásárlóknak a készülékre. Erre reagálva 2021 első felében az Apple fokozza az új modell gyártását, ami bizakodásra ad okot a befektetők szemében. Emellett az egyre hangsúlyosabb szolgáltatási szegmensben is egészséges növekedés várható az ünnepi időszakban rekordot elérő App Store-értékesítések alapján.

A jelenleg 29 körüli előretekintő P/E-rátán forgó részvény ambiciózus árazást jelent, 25 százalék körüli átlagos éves növekedési ráta kellene a következő években, hogy ez indokolható is legyen. Az Apple múltját ismerve ez nem elképzelhetetlen, a piac mindenesetre hatalmas érdeklődéssel várja a gyorsjelentést követő évértékelést és kitekintést Tim Cook vezérigazgatótól.

Az Apple technikai képe az év végi csúcsdöntést követő korrekcióval együtt is bullish maradt:

125 dollárnál erősíti a meglévő technikai szintet az 50 napos mozgóátlag és a hosszú távú emelkedő trendvonal, ennek letörését követhetné a mélyebb szintekre való visszahúzódás.

Egy pozitív kicsengésű jelentéssel és bullish piaci hangulat mellett megtartható az egészséges technikai kép, rövid távon árulkodónak bizonyulhat majd a grafikon mozgása.