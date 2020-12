Esett a NIO, pedig jók a kilátásai

Negatívan fogadta a piac, hogy a NIO 60-69 millió darab új részvényt tervez kibocsátani, hogy 2,5-2,8 milliárd dollár forrást vonjon be. A 2020 második felében szárnyaló árfolyamot 40 dollár alatt is láttuk a napokban, pedig november végén még az 59 dollárt is meg tudta közelíteni. A kibocsátás nem egyedülálló, számos más elektromosautó-gyártó is ehhez folyamodott, köztük a Tesla. A döntés nem is meglepő, 2020 végén ömlik a pénz ezekbe a részvényekbe – nagy biztonsággal lehetett meglépni a kibocsátást.

Az első reakció negatív, amit az árfolyam esése mutatott, de függetlenül attól, hogy mit gondolunk a NIO jelenlegi értékeléséről, ez az esemény önmagában nem aggasztó. Pénzügyileg stabil a cég, 2,8 milliárd dollár készpénzzel eleve rendelkezik a harmadik negyedévi beszámoló szerint, és a fizetőképességével sincs gond a mérleg alapján. Fundamentálisan nem változik semmi, és „hígulásról” sem beszélhetünk, a tortából kisebb szelete lesz az eddigi befektetőnek, de a torta nagyobbá válik.

A cég valamennyi lényeges adata pozitív tendenciát mutatott az elmúlt évben. A leszállított járművek száma negyedévenként 20-30 százalékkal nő, egyedül a járvány tépázta idei első negyedév kivétel, de azóta látszik: nem torpant meg a növekedés. A vállalat 2019 utolsó negyedében 8224 járművet szállított le, és ez a szám 2020 utolsó negyedében elérheti a tizenötezret.

A marzsokban van még hova fejlődni, de a javuló tendencia a fontos. Nem várható el a növekedése jelenlegi szakaszában a NIO-tól, hogy a Teslához hasonló marzsokkal rendelkezzen: tizedannyi járművet gyárt és ad el jelenleg, mint a jóval előrébb járó amerikai nagy testvér, de a legutóbbi jelentésében 14,5 százalékos profitmarzsról számolt be az egy negyedévvel korábbi 9,7, illetve az egy évvel korábbi mínusz 6,8 százalék után.

A számok alapján a NIO követheti a Teslát a kitaposott úton a profitabilitás felé. Forrásbevonással tovább fűthető a növekedés, a kibocsátást a hírek szerint jelentősen túljegyezték. A növekedési sztori, a fundamentumok nem sérültek, és bár az árazás magas, a jelenlegi pozicionáltsága alapján hosszú távon jól teljesíthet a részvény.