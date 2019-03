Már tavaly robbant a pénzmosási botrány az észak-európai bankoknál, ami néhány napja új lendületet vett: immáron a Raiffeisennel és jó pár Benelux állambeli bankkal együtt. Az osztrák bank régóta nem látott esést szenvedett el. Azt nehéz kívülről megmondani, vajon van-e igazságalapjuk a vádaknak, egyelőre nincs konkrét vád az osztrák bank ellen, az osztrák ügyészséghez ismeretlen tettes ellen érkezett be panasz. Bár a nagyságrend is kérdéses, a médiában 637 millió dolláros érintettségről beszélnek, miközben a Danske Bank esetében ugyanez az érték 200 milliárd euróra rúg.

Ha méretében arányos büntetésekre kellene számítani a Raiffeisennél, ez csupán pár millió euró lenne, szemben a csaknem egymilliárd eurós piaci kapitalizációcsökkenéssel.

Emiatt úgy gondoljuk, hogy minden további esés, pánikszerű eladás vételi lehetőségként szolgál, azzal a kockázattal, hogy a tényleges bírság magas lehet, bár az egymilliárd eurós költség elég horrorisztikusnak tűnik a mai információk ismeretében. Az osztrák bank bőven a könyv szerinti értéke alatt kereskedik (0,6-szeres), ami nagyjából a nyugat-európai versenytársakkal egy szinten van, ugyanakkor a bank megtérülése a tavalyi egyszeri negatív tételekkel együtt elérte a 11,6 százalékot, ez bőven az európai szint feletti. Egy ilyen széles körű botrány lavinát indíthat el.

Mivel a befektetők arra spekulálnak, hogy ki lehet a következő, más bankokat, akár olyanokat is magával ránthat a hullám, amelyek nem vagy csak limitáltan érintettek. Ennek következtében a Raiffeisen mellett az Erste vagy akár az OTP is érdekes lehet. Ezeknél a bankoknál is nehéz teljes mértékben kizárni, hogy érintettek az ügyben.

Az Erstének nincsen direkt orosz operációja, míg az OTP esetében az üzleti modell alapvetően a fogyasztói hitelezésre épül, a vállalati szegmens kevésbé van fókuszban, ám egy esetleges negatív hangulatnál ezekben a papírokban is látunk lehetőséget.

Izgalmas napok előtt állnak a bankok, bár ilyen izgalmakra aligha vágytak. A befektetők számára azonban lehetőséget hozhat a szektorbeli turbulencia, érdemes a radaron tartani a régiós nagybankokat.