Kína kész az Amerika elleni párbajra

Tízéves mélypontra esett augusztus 5-én a renminbi jegyzése a dollárral szemben. A kínai jegybank azt követően „engedte el” az árfolyamot, hogy ismét zátonyra futottak az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások, és az Egyesült Államok megfenyegette Kínát, hogy szeptember 1-jétől újabb 300 milliárd dollár értékű Kínából származó importtermék vámját emeli 10 százalékkal. A lépessel tovább csökkent a két nagyhatalom közötti megállapodás esélye. Az USA ugyan a devizaárfolyam manipulációjának vádjával illette Kínát, de a mostani árfolyamcsökkenés talán nem merítheti ki annak fogalmát, ugyanis a kínai jegybanknak nagyságrendileg nagyobb mértékben kellene leértékelnie a fizetőeszközét, hogy annak mérhető exportélénkítő hatása legyen.

Első látásra ijesztőnek tűnhet a renminbi esése, és a 2015-ös heves piaci mozgásokat kiváltó időszakot idézheti. Akkor a jegybanknak csak piaci intervenciók sorozatával sikerült megállítania a masszív tőkekiáramlást. Ezúttal nem a fejlődő piaci devizák szokásos értékvesztés-sztorijáról van szó, hanem a kínai kormányzat tudatos lépéséről. A kínai nemzeti bank az „erősödő amerikai protekcionizmusra” válaszolt, és megnyugtatta a piacokat, hogy képes és hajlandó is megfelelő szinten tartani a jüan jegyzését. Az egyensúlyi mutatók ezt alátámasztják, a külkereskedelmi többlet – az elmúlt évek zsugorodását követően – emelkedésnek indult az idén, bár fontos kiemelni, hogy az export és az import dinamikája lanyhulást mutat.

A devizaárfolyam leértékelése kétélű fegyvernek bizonyulhat, a piac érzékenyen reagálhat a jegyzés alakulására. A Kínához egyre szorosabban kötődő ázsiai és csendes-óceáni régió devizái (például az ausztrál dollár) is veszíthetnek értékükből, másrészt a jellemzően dolláralapú hitelállományok leépítése sokkal költségesebbé válhat, aminek már középtávon is negatív hatásai lehetnek. Hab a tortán, és egyelőre túl nagy jelentősége nincs, de az ázsiai ország azt is bejelentette, hogy saját kriptodeviza-kibocsátásra is készül, ami jelzi, hogy Kína igyekszik csökkenteni függőségét a dollártól.