Megtorpanni látszik a nyersanyagrali

Az elmúlt hetekben általában lassult a nyersanyagpiacok értékének emelkedése, talán csak a nyersolaj volt kivétel, amely az OPEC találkozóját követő pozitív hangulat miatt új csúcsokat tesztelt.

A múlt héten meglepte a piacot a nyersolajkészletek óriási emelkedése a texasi finomítók lezárása miatt. A jelenség azonban csak azzal járt, hogy az üzemanyagkészletek lényegesen csökkentek, és az egyensúly a finomítók újranyitása után helyreállt.

A rali folytatását két tényező is veszélyezteti. Az első az olajpiacot irányító és felügyelő intézmények héten megjelenő havi jelentései, amelyek további keresletcsökkenést jósolnak. Ez mindenképpen visszafogja majd a ralit, a megugrott olajárak pedig várhatóan termelésnövekedést hoznak. A kilátások keveredése nem egy jó koktél, ami az olajrali jövőjét illeti, és a bikák hamarosan erős ellenállásba ütközhetnek.

A nyersanyagok drágulását a dollár erősödése is lassítani fogja, amit legelőbb a nemesfémek piacán észlelhetünk.

A napokban az arany visszapattanni látszik az 1700 dolláros szintről, amely a márciustól tartó rali 62 százalékos Fibonacci-szintje, valamint a 2018 óta tartó emelkedő trendvonal szintje is egyben, emiatt ennek többféle technikai jelentősége is van. Az amerikai szenátus által elfogadott segélycsomag azonban serkentőleg hatott a piacokra, elsősorban a beigazolódni látszó inflá­ciós várakozások miatt. Úgy tűnik, ezt a termelői árindexek emelkedése is alátámasztja világszerte. A dollár erősödése, valamint az emelkedő kamatvárakozások mind az arany további emelkedése ellen dolgoznak. A réz árfolyama konszolidációs időszakba lépett, miközben a hozamemelkedés és az erősebb dollár is negatívan hatott a kockázatvállalási hajlandóságra.

A rézpiac viszont továbbra is fundamentálisan erős, és elsősorban a zöldenergiára irányuló beruházások befolyásolják a kilátásokat, miközben ez növekvő költségvetési hiányt okozhat világszerte. Ahhoz, hogy a réz ralija fordulatot vegyen, a 3,85–3,70 dolláros technikai sáv alá kell esnie az árnak.