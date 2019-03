Növekedhet az európai építőipari piac

A Masterplast a tavalyi év nagy részében egy szélesebb sávban oldalazott 690–760 forint között, majd január közepén intenzíven emelkedni kezdett a papír árfolyama. Február elején a 750 forintot is megérintette a kurzus, a héten pedig 700 forint környékén stabilizálódott, így január közepe óta már 12 százalékos emelkedésben van a papír.

Az MKB 12 hónapos célárfolyama 805 forint, amelyet a február 26-án érkezett gyorsjelentést követően megerősítettek. A kedvező negyedéves számok és a menedzsment pozitív kilátásai is további katalizátorai lehetnek az árfolyam emelkedésének.

A 2018-as évet 97,9 millió eurós árbevétellel zárta a társaság, ami 10 százalékos növekedést jelent éves alapon, és az MKB modelljében szereplő 97,2 millió eurós várt árbevételt is némileg felülteljesítette. 2018-ban is kedvező folyamatokról számolt be a társaság, nőtt a saját gyártás kibocsátása és hatékonysága, növekedett a Masterplast kereskedelmi árrése.

Az elmúlt időszak beruházásainak köszönhetően 2019-ben is tovább nőhet a Masterplast által gyártott termékek aránya a teljes értékesítéshez viszonyítva, így a kereskedelmi árrések tovább bővülhetnek. A hazai építőipari piacon folytatódhat a növekedés, a nemrégiben meghirdetett családvédelmi akcióterv további lökést adhat az építőiparnak, bár a Masterplast tavalyi forgalmának csak a 36 százaléka származott Magyarországról, így a pozitív hatás limitált lehet a társaság esetében.

A menedzsment azonban optimista, mert számos európai piacon is jól teljesít a cég, így 2021-re már 120 millió eurós bevételt vár a vezetés. A modellünkben 109 millió eurós árbevétel szerepel 2021-re. A héten is érkezett egy fontos bejelentés, amely szerint a MagNet Bank 3 százalékos tulajdonrészt szerzett a Masterplastban. A két fő tulajdonos, Tibor Dávid és Ács Balázs értékesített részvényeket a MagNet Bank számára, amellyel együttműködést tervez a Masterplast. Ez a bejelentés rövid távon nincs hatással a cég eredményességére.