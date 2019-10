Olasz spagettiwesternt nézünk

Nincs olyan, hogy Európában ne félnénk valamelyik tagállamtól. Hol a görögök okoznak fejfájást, hol a britek, a katalánokról nem is beszélve. Az olaszok pedig már csak olaszok. Salvinivel és a túlzottdeficit-eljárás folyamatos kockáztatásával a kormány két tűz közé került, vagy felvállal egy esetleges konfrontációt az EU-val, vagy megszorítások jönnek. Ez viszont azt is jelentené, hogy a globális konjunktúra további romlása esetén bizonyosan lennének újabb gazdasági áldozatok, a munkanélküliség is emelkedne. Az első fél év erről a dilemmáról szólt, a Giuseppe Conte által vezetett kormány többször is próbálkozott, 2,4 százalékos költségvetési hiánnyal borzolták az EU-t. A fegyelmezés végül nem Brüsszeltől eredt, hanem az olasz kötvényfeláraktól, és a kormány végül el is fogadta az alacsonyabb hiánycélt. A globális hozamok csökkenése, Matteo Salvini kitörési próbálkozásának kudarca és a túlzottdeficit-eljárás elkerülése sokat segített a hangulaton. Most viszont visszatérhetnek a Salvinivel kapcsolatos félelmek, október 28-án ugyanis a Liga fölényes győzelmet aratott Umbria tartományban. A koalíció igyekszik ezt a győzelmet a tartományra korlátozottként beállítani, miközben Salvini pártja természetesen teljes mértékben reprezentatívnak tartja a választást. A koalíciónak nem a legjobbkor jön az eredmény, a miniszterelnök Giuseppe Conte már túl van egy bizalmatlansági indítványon, és az új koalíciós partnerrel, a Ligát helyettesítő PD-vel sem felhőtlen a viszony. Ez mind Salvini malmára hajtja a vizet, aki jó eséllyel nyerné meg az előrehozott választásokat.

Az egész politikai helyzet olyan, mint egy spagettiwestern, lassú és erőszakos, bár remélhetőleg kevesebb vérrel. Emiatt két dologra számíthatunk: vagy Salvini okoz még fejfájást, vagy ezzel összefüggésben a költségvetés terén is lehetnek még zajok 2020-ban, ha továbbra is gyenge marad a növekedés. Így a befektetőknek megint lesz mitől félniük, de ennek akár örülhetünk is, a félelem fala (wall of worry) mentén is tudnak emelkedni a piacok. Az sokkal gyanúsabb, ha nincs mitől félni, mert olyankor jön a negatív meglepetés.