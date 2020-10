Olvadhat a Snowflake árfolyama

2020 egyik legnagyobb IPO-sztorija a Snowflake tőzsdei bevezetése.

A kibocsátási ár 120 dollár volt, 245 dolláron indult a kereskedés, de az elmúlt héten 300 dolláron is cserélt gazdát a papír. A tőzsdére lépés időzítését sikerült jól eltalálni, a papír sokat profitált a jó piaci hangulatból. Ez a járványintézkedések miatt azóta jelentősen romlott, ami rossz hatással lehet a túlfűtött árfolyamra, de jó hangulat mellett sem lehetnénk meggyőződve, hogy indokolt és fenntartható a jelenlegi árazás.

A vonzerő, a felhőalapú adatszolgáltatás az egyik legtrendibb iparág a technológiai szektorban.

A Snowflake bevétele az előző negyedévben több mint 120 százalékkal tudott nőni. Az elmúlt egy évben megduplázta ügyfelei számát, és meglévő ügyfelei is jóval többet költöttek a szolgáltatásaira, mint korábban. A cég platformja lehetővé teszi a közvetlen adatkapcsolatot nagy felhőszolgáltatókkal, mint az Amazon, a Microsoft vagy a Google. Az adatok elemzésének hatékonyságát nagyban növeli, hogy nem kell a feldolgozással és a karbantartással foglalkozni, elvégzi helyettünk a platform. Egyedi megoldásként sajátos piacot is kialakított a cég, ahol biztonságosan cserélhetnek gazdát adatok.

A fő kérdés mégis: meg tudja-e tartani a cég ezt a növekedési ütemet a rendkívül éles versennyel jellemezhető piacon?

Az említett vállalatok, bár partnerei a Snowflake-nek, versenytársak is. Az általuk diktált árazás vélhetően megnehezíti, hogy a Snowflake érdemben javítson a marzsain. A kisebb riválisok közt is találunk olyanokat, amelyek meg tudják szorongatni a Snowflake-et, és az árazásuk is attraktívabb, ilyen például a Cloudera vagy a Fastly.

Ezek ismeretében a Snowflake extrém árazása nehezen védhető,

a 200 fölötti P/S-ráta erősen túlzó, a piac várakozása szerint pedig 2025 előtt nem lesz profitábilis a cég. Ha még a piaci hangulat is tartósan romlik, az még akkor is rossz hatással lehet a Snowflake-hez hasonlóan túlárazott cégekre, ha a járványhelyzet nem befolyásolja negatívan a tevékenységüket.