A Boeing árfolyamát is sokkolta a tragédia

Öt hónapon belül másodszor éri súlyos tragédia a Boeing 737 MAX-8-as utasszállítóját. A vizsgálat épphogy elkezdődött, de a tőzsde már ítéletet is mondott a cég fölött.

Megtalálták az Ethiopian Airlines légitársaság vasárnap, Addisz-Abeba közelében lezuhant utasszállítójának mindkét feketedobozát, így fény derülhet a 157 áldozatot követelő szerencsétlenség kiváltó okaira. A vizsgálat lezárultáig gyakorlatilag hírzárlatot rendeltek el a Boeingnál arra hivatkozva, hogy csak a részletes információk kiértékelése után lehet bármit is mondani arról, hogy műszaki vagy emberi hiba okozhatta-e a 737 MAX-8 típusú repülő lezuhanását. A cég szorosan együttműködik a hatóságokkal, de ennél többet nem írnak a közleményükben. A Boeing ennek megfelelően nem is adott ki útmutatót a 737-esek üzemeltetőinek arról, hogy mire ügyeljenek fokozottan a gépek ellenőrzésekor. A cég ezen modelljét öt hónapon belül másodszor éri tragédia, októberben a Lion Air indonéz diszkont-légitársaság flottájában lévő repülő zuhant le.

A belföldi járat a Jáva-tengerbe veszett 189 utassal a fedélzetén. Ott az eddigi vizsgálat az állásszög-érzékelő hibáját valószínűsítette, s az esetlegesen fellépő hiba kiküszöbölésére a Boeing kötelezően követendő eljárásrendet adott ki a pilótáknak. Repülésbiztonsági szakértők óvnak az elhamarkodott ítéletalkotástól, a két esetben egyelőre a típust leszámítva csak az a közös, hogy a gépek a felszállás után nem sokkal zuhantak le.

A vizsgálat hosszú időt vesz igénybe, a befektetők és a légitársaságok viszont rögtön léptek. A kínai polgári légiforgalmi hatóság azonnali hatállyal földre parancsolta a 737 MAX-8-as gépeket, ezzel biztonsági megfontolásokból 96 repülőt ítélt tétlenségre, amíg meg nem találják a hiba forrását. Amerikában nem ingott meg a bizalom a típus iránt. A legnagyobb, 31 darabos MAX-8-as flottával rendelkező Southwest Airlines és a 24-24 ilyen gépet üzemeltető American Air­lines és Air Canada szorosan követi az eseményeket, de korlátozásokat nem rendel el. A Norwegian Air 18 darab 737 MAX-8-assal rendelkezik, náluk nincs kényszerleállás. Etiópia a nemzeti légitársaság négy érintett repülőjét állíttatta le ideiglenesen, míg a Cayman Airways karibi légitársaság a kilenctagú flottájában lévő két 737-esét parancsolta a hangárba. Indonézia sem engedi felszállni gépeket.

A Boeing árfolyama 11,5 százalékos eséssel várta tegnap a New York-i tőzsdenyitást, azaz valószínűleg megismétlődik a tavaly október végi koreográfia. Akkor 12 százalékkal gyengült a részvényárfolyam, majd a papír lépésről lépésre ledolgozta a veszteségét, s a múlt heti kereskedést már 18 százalékos pluszban zárta az októberi tragédiát megelőző napi kurzusához képest. Több elemző is arra hívja fel a figyelmet, hogy az árfolyamgyengülés a következő napokban folytatódhat, egyben jó belépési lehetőséget is kínál azoknak, akik bíznak a Boeing technikai felkészültségében. A rivális Airbus egy százalék alatti erősödéssel reagált a hírekre.

Az első 737 MAX-8-ast 2017 májusában állította menetrendszerű forgalomba a Lion Air csoporthoz tartozó Malindo Airways.

A teljes 737 MAX-családból 350 van elvileg forgalomban, több mint a negyedük kínai felségjel alatt repül. A nagy kérdés, hogy ha konstrukciós hiba okozta a tragédiákat, azt sikerrel tudja-e behatárolni és kiküszöbölni a Boeing. A 138–240 utast szállító üzemanyag-takarékos gépekre – mint a MAX és közvetlen riválisa, az Airbus A321-es – ugyanis hatalmas az igény, a Boeing megrendelőlistáján 5111 darab 737 MAX van, közülük 2634 a most lezuhant típusból. Az utóbbi legnagyobb vásárlói a légitársaságok közül a Southwest 250-nel, a Ryanair 135-tel és a Flydubai 131-gyel.