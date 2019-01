A Brexit és az amerikai kormányzati leállása miatt aggódik a piac

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék ára is emelkedett. A legmagasabb nappali hőmérséklet +3 és -6 fok között valószínű. VG-reggel.

Tőzsde

Vegyesen álltak kedd reggel 7 után a főbb ázsiai piacok:

a tokiói Nikkei-225 1,38 százalékos emelkedéssel, 20 311,68 ponton,

a Shanghai Composite Index 0,15 százalékos eséssel, 2 529, 01 ponton,

a hongkongi Hang Seng pedig 0,11 százalékos emelkedéssel, 25 865, 35 ponton állt.

Erősödéssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói:

a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 98,32 ponttal, 0,42 százalékkal, 23 531,48 pontra erősödött.

Az S&P 500-as mutatója 17,76 ponttal, 0,7 százalékkal gyarapodott, és 2549,7 ponton fejezte be a napot.

A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 84,61 ponttal, 1,26 százalékkal lett több, és 6823,47 ponton zárt.

Enyhe csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék hétfőn, miután felerősödtek a gazdasági növekedés lassulása, a Brexit körüli bonyodalmak és az amerikai kormányzati leállás miatti aggodalmak.

A londoni FTSE-100 mutató 0,39 százalékos,

a frankfurti DAX-index 0,18 százalékos,

a párizsi CAC-40 index pedig 0,38 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,28 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,45 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,34 százalékkal esett.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,29 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 40 569,47 ponton zárt hétfőn.

Mol 86 forinttal, 2,78 százalékkal 3180 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 750 forintra nőtt, forgalmuk 5,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 452 forintot ért, forgalma 343,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,89 százalékkal 5695 forintra emelkedett, forgalmuk 2,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3843,74 ponton zárt hétfőn, ez 15,08 pontos, 0,39 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Olaj, deviza, forint

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is emelkedett kedd reggelre:

a Brent ára 0,05 százalékos emelkedéssel, 57, 36 dollárra nőtt,

a WTI ára 0,10 százalékos emelkedéssel, 48,57 dolláron állt.

A forint árfolyama reggel 7 körül így alakult a bankközi devizapiacon:

egy euróért 321,1508 forintot,

egy dollárért 280,704 forintot,

egy svájci frankért 286,0189 forintot,

míg egy japán jenért 2,5793 forintot kértek.

Egy euróért 1,1425 dollárt kértek kedd reggel, míg a legelterjedtebb kriptodeviza, a bitcoin árfolyama 4 015,46 dollár körül mozgott.

Időjárás

Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Egyre többfelé várható havazás, amely elsősorban a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének nyugati tájain is átválthat havas esőbe, esőbe, néhol átmeneti ónos eső sem kizárt. Élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délnyugati szelet, amely az Alföldön időnként a havat is hordhatja. A legmagasabb nappali hőmérséklet +3 és -6 fok között valószínű, nyugaton lesz enyhébb az idő. Késő estére a középső megyékben egy-két fokot még emelkedhet is a hőmérséklet, egyébként lényeges változás nem várható.

Ezen a napon történt…

Gyöngyvér és Ince napja van, de ünnepelhetnek a Virágok és az Incé is.

60 éve beiktatták Charles De Gaulle-t, mint az ötödik Fancia Köztársaság elnökét

72 éve született David Bowie angol zenész, színész, zeneszerző.

Ha lemaradt volna…