A tetemes bírság sem fog ki a Facebookon

Nem okoztak bombameglepetést negyedéves jelentéseikkel az amerikai technoló­giai szektor nagyjai, pozitív jövőképük viszont elhomályosította a felmerült problémákat.

Átmenetileg ismét a veszteségzónában parkolt le a Tesla, de ez most sem izgatta túlzottan a befektetőket, mivel a cégvezetés ismét fényes perspektívát vázolt fel nekik, megerősítve, hogy

elkészül az idei évre ígért 360-400 ezer autó,

bemutatják az új Model Y-t, csökkentik költségeiket,

növelik marzsaikat és folytatják kapacitásbővítő beruházásaikat,

bár az év vége felé induló sanghaji óriásgyárban a termelés felfuttatásában jelentékeny csúszás várható. Az első negyedév 494 millió dolláros, egy részvényre vetítve 2,9 dolláros (EPS) veszteségéből a másodikban faragnak valamennyit, ősztől már ismét nyereséggel fognak zárni.

A Fremontban az időszakban legyártott 77 ezer elektromos autóból csak 63 ezer jutott el időben a megrendelőkhöz. A szállításokban mutatkozó fennakadások mellett az amerikai értékesítéseknél a szövetségi adókedvezmények év eleji megvágása okozott gondot, amit árcsökkentéssel próbált ellensúlyozni a Tesla. A termelés finanszírozásához immár nincs szükségük külső forrásra.

Noha a negyedévet 2,2 milliárd dolláros készpénzállománnyal zárták, Elon Musk alapító-vezérigazgató – korábbi álláspontját felülírva –

nem zárta ki, hogy folyamatban lévő fejlesztéseikhez tőkeemelést hajthatnak végre.

Bár a negyedévben a legfontosabb tételeknél nem hozták az elemzői várakozásokat, ezt a Tesla árfolyama néhány tizedszázalékos gyengüléssel vette tudomásul.

A Facebook árfolyama viszont 9 százalékkal lőtt ki a szerdai piaczárás után kiadott gyorsjelentésre. A piacon megkönnyebbüléssel nyugtázták, hogy a közösségi portál üzemeltetőjének fejlődését nem tudják megtörni a lassan mindennapossá váló botrányok.

A napi rendszerességgel a Facebookot használók száma az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal 1,56 milliárdra nőtt, a havonta legalább egyszer bejelentkezőké ugyanilyen arányban 2,37 milliárdra gyarapodott.

Amerikában megrekedt a bővülés, ám az egy felhasználóra eső bevétel így is tovább nőtt, mivel a hirdetőket semmivel sem lehet eltántorítani a cégtől. Ezt jelzi az éves alapon 26 százalékkal gyarapodó, 14,9 milliárd dolláros negyedéves hirdetési bevétel. Az adózott eredmény viszont felére, 2,43 milliárd dollárra esett vissza, ebben a tartalomcenzorok tömeges felvételével 36 százalékkal bővült dolgozói létszámnak, a másfélszeresére nőtt működési költségeknek nagy szerepük volt. A konszenzust kismértékben felülmúló adatok mellett azt is díjazta a piac, hogy – kiterítve lapjait – a Facebook 3 és 5 milliárd dollár közé becsülte az adatkezelési botrányaival kapcsolatos amerikai bírságok várható összegét, s ebből hárommilliárdot már félre is tett.

