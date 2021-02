Álom marad egyelőre a „HyundaiCar”

Vagy üzleti megfontolások, vagy a nemzeti büszkeség miatt, de megszakadtak az Apple és a Hyundai-Kia csoport között folyó tárgyalások az önjáró autók fejlesztéséről és gyártásáról. A járműipari csoport piaci kapitalizációja hétmilliárd dollárral zuhant a hírre.

Egy álomnak vége: se a Hyundai, se leányvállalata, a Kia nem fogja gyártani bérmunkában az Apple önvezető autóit. Az egy hónapja felreppent, a tárgyalások hírét megerősítő nyilatkozat után hétfőn hideg zuhanyként érte a piacot az egyeztetések lezárásának hivatalos bejelentése a dél-koreai autógyártók részéről.

Több társaságtól is kaptunk együttműködésre szóló felkérést az önvezető autók fejlesztésére vonatkozóan, de ezek a tárgyalások kezdeti stádiumban vannak. Ebben a témában jelenleg nem folytatunk tárgyalásokat az Apple-lel

– hangsúlyozták.

Az ügy mégsem reménytelen, egy kiskaput nyitva hagytak a „jelenleg” megfogalmazással. Hogy a jövő mit hoz, azt nem tudni, a hirtelen jött rali mindenesetre kifújt: a Hyundai árfolyama 4,3 százalékot esett, piaci értéke ezzel 2,4 milliárd dollárral zsugorodott.

A Kiát nagyobb csapás érte, a 12,8 százalékos árfolyamzuhanás 4,7 milliárd dollárt szívott ki piaci kapitalizációjából, amelyet a januári bombasztikus hír 61 százalékkal röpített magasabbra.

Ennek az a magyarázata, hogy a jól értesültek már a komplett gyártási láncot felvázolták, döntően a Kia amerikai és dél-koreai üzemeire fókuszálva.

Mindenesetre a piacot jól feltüzelték, a CNBC és más orgánumok már arról írtak a múlt héten, hogy minden sínen van és a felek a megállapodást február 17-én alá is írják.

Az első, januári közleményben még 2027-es céldátum szerepel a tömegtermelés megindítására.

Az összeszerelés egy részét és az akkumulátorgyártást is az Egyesült Államokba vitték volna. Azt, hogy a bejelentés kinek volt fontosabb, jól illusztrálja az Apple árfolyammozgása, amely a nyitás előtti kereskedésben 6 tízezreléket süllyedt.

A technológiai óriás befektetőinek nincs miért aggódniuk, hiszen ha a decemberben megjelölt 2024-es időponttól valóban el akarják indítani a szakzsargonban iCar-ként emlegetett modell gyártását, akkor legfeljebb az idővel kell versenyezniük, a potenciális „kivitelezők” ugyanis sorban állnak a lehetőség elnyeréséért.

De a Hyundai-Kia párosnál sem mindenki siratja az üzletet, sőt: a két cég vezetésében és közös tulajdonosi körében élesen megoszlottak a vélemények arról, értelmes-e egyszerű bérgyártóként beszállni az iCar-projektbe, ami a világ hatodik legnagyobb autógyártó csoportjának a függetlenségét kérdőjelezné meg és az Apple okostelefonjait gyártó tajvani Foxconn szintjére „degradálná” a dél-koreai járműgyártás zászlóshajóját.

Az önállóság feladásával egyenértékű lépést és annak elutasítását sajtóhírek szerint fele-fele arányban támogatták a konszernen belül.

Üzletfilozófiai különbségek is az ügylet bukásához vezethettek a Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint.

A Hyundai ugyanis mindent házon belül szeret intézni, hogy közvetlen rálátása legyen a gyártási folyamatokra.

Az acélt saját kohóikban gyártják, motorokat, a hajtásláncot is maguk fejlesztik, a beszállítói láncot is szorosan a kezükben tartják.

Ezzel szemben az Apple a csúcstechnológia fejlesztését végzi, a tömeggyártást inkább az olcsóbban dolgozó bérgyártókra bízza. Az Apple már 2018-ban is tapogatózott a Hyundainál a közös munka lehetőségéről, akkor egyértelműen a „külsősökkel nem dolgozunk” felfogás hiúsította meg az együttműködést.

A dél-koreaiak büszkeségét akkor is, most is sérthette, hogy a termelési folyamatot mindenütt szorosan a kezében tartó Apple csak egyszerű gyártóként és nem stratégiai partnerként tekintett a Hyundaira.