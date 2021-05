Az OTP eddigi legnagyobb üzletét ütötte nyélbe

A Nova KBM, mérlegfőösszege alapján, a 20,5%-os piaci részesedésével Szlovénia második legnagyobb bankja. A bank a szlovén pénzügyi piac meghatározó szereplője, a lakossági szolgáltatások és a kisvállalkozások mellett teljeskörű banki szolgáltatásokat nyújt a közép- és nagyvállalatoknak is. A vételárat a felek megállapodásuk alapján nem hozzák nyilvánosságra. A Reuters korábbi cikke szerint azonban a Nova körülbelül 1 milliárd euróért kelhet el. Ez könyv szerinti értéknek felel meg. Tavaly 211 millió eurós adózott eredményt ért el a szlovén pénzintézet.

A bank megvásárlása az OTP Csoport történetének eddigi legjelentősebb akvizíciója, amelynek eredményeképpen Szlovéniában is piacvezetővé válik a bankcsoport. A tranzakció pénzügyi lezárására a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzését követően várhatóan jövő év második negyedévében kerül sor.

A Nova KBM – amelynek jövedelmezősége a korábbi éveket is figyelembe véve folyamatosan stabil volt – 2020-ban megvásárolta a szlovén bankpiac harmadik legnagyobb szereplőjét, az Abanka-t, a két bank integrációja tavaly decemberben zárult le. A mostani, eurózónán belüli tranzakció kiemelkedő az OTP Csoport történetében, jelentőségét mutatja, hogy a Nova KBM megvásárlását és a tranzakció lezárását követően az OTP (az SKB és a Nova KBM tulajdonosaként) piacvezetővé válik mind hitel-, mind betétállomány tekintetében a szlovén bankpiacon, közel 30 százalékos részesedéssel.

A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2022 második negyedévében kerülhet sor a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzésének függvényében.

Eddig is hatalmas lehetőségként tekintettünk szlovéniai jelenlétünkre, és az OTP Csoport stratégiájának megfelelően 2019-es piacra lépésünk óta kerestük a további növekedési lehetőségeket az országban. Akkor a szlovén bankszektor negyedik legnagyobb szereplőjét, az SKB Bankot vásároltuk meg, amelyet azóta sikeresen integráltunk az OTP Csoportba. A most bejelentett újabb tranzakcióval az OTP Bank meghatározó, első számú szereplő lesz a szlovén pénzügyi piacon. A Nova KBM megvásárlásával tovább tudjuk erősíteni az OTP Csoport amúgy is kiemelkedő stabilitását és profittermelő képességét, miközben minden versenytársunknál gyorsabban növekszünk. Ez a folyamat nem szakad meg, jelenleg is vizsgáljuk további akvizíciók lehetőségét a régióban