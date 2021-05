Brutális forgalom és profitbővülés a BioNTechnél

Az elsődlegesen a NASDAQ-on jegyzett német BioNTech árfolyama nyitás előtt azonnal 10 százalékkal, 200 dollár közelébe ugrott hétfőn kora délután, amint a biotechnológiai cég közzétette látványos bevétel- és profitbővülésről beszámoló első negyedéves gyorsjelentését. Az előző év azonos időszakában kimutatott mínusz 0,24 eurós egy részvényre jutó adózott eredménnyel (EPS) szemben ugyanis ezúttal 4,39 eurós pozitív EPS-t gazdálkodott ki a Covid–19 elleni vakcinájáról híressé vált vállalat. Az utóbbi tényadat fölényesen túlszárnyalta az elemzők várakozását is, a konszenzus csupán 2,95 euróra számított ezen a soron.

Még nagyobb volt a meglepetés a bevételeknél, hiszen míg a társaságot követő részvényelemzők átlagosan 1,46 milliárd euróra tették a mércét, a BioNTech 2,05 milliárdos forgalmat ért el, ami a bázisidőszak bevételeinek a 73-szorosa.

A társaság menedzsmentje – amelynek alelnökként a magyar Karikó Katalin kutatóbiológus is tagja – ráadásul 9,8 milliárd euróról 12,4 milliárd euróra emelte az idei bevételi előrejelzését is. A cég amerikai partnere, a Pfizer a múlt héten közölte, hogy a Covid–19-vakcina értékesítéséből elért bevételei 26 milliárd dollárra rúghatnak az idén, ennek egy része a BioNTechet illeti, ám az utóbbi közvetlenül is értékesíti az oltóanyagot. A duó azt is nemrég jelentette be, hogy az idén hárommilliárd dózist gyártanak a vakcinából, jövőre pedig tovább növelik a mennyiséget.

Sok kockázatot nem vállalnak a termelés bővítésével, mivel a napokban csak az Európai Unió további 1,8 milliárd adagra adott le rendelést 2022–2023-as szállítási határidővel.

Nem mellesleg két év múlva már a BioNTech épülő szingapúri gyárában is megkezdődhet a gyártás.

Egy vasárnapi hír szerint pedig a sanghaji tőzsdére igyekvő helyi Fosun gyógyszergyártó cég is jogot kapott a BioNTechtől egymilliárd dózis Covid–19-vakcina legyártására a kínai piac ellátásához.

Tudni kell azonban, hogy a Karikó Katalin résztulajdonában álló és a német cég által felhasznált mRNS-szabadalom nem csupán a koronavírus-fertőzés megelőzésére szolgáló oltóanyag gyártását, hanem például rákgyógyszerek előállítását is lehetővé teszi, sőt ez volt az eredetileg célzott felhasználási területe.

Potenciálisan tehát újabb hatalmas piacokat hódíthat meg a BioNTech.

A cég részvényei egyébként a múlt héten hihetetlen volatilitást mutattak, a sorjázó pozitív hírek többször is meglódították az árfolyamát, az amerikai kormány által is támogatott javaslat viszont, amely szerint a járványra tekintettel felfüggesztenék a Covid–19-vakcinák szabadalmi védelmét, szabadesésbe taszította a papírt. Németország és Franciaország azonban – mint utóbb kiderült – nem támogatja a javaslatot, így a szektor megnyugodott.