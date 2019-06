Fontos lépés jön az Opus piacán

A bécsi tőzsde régiós indexének átsúlyozása kisebb változásokat hoz a magyar, a lengyel és a cseh börzén.

A magyar részvények súlya 23 bázisponttal emelkedik a régiós CECE index második negyedéves átsúlyozásakor. A bécsi tőzsde mutatójában a cseh papírok aránya 123 bázisponttal csökken, a lengyeleké pedig 100 bázisponttal emelkedik. Az átsúlyozást a június 21-i kereskedési nap zárószakaszában bonyolítják le. Cégszinten nem hozott drámai változásokat a felülvizsgálat, ezúttal egyik vállalat sem kerül ki vagy be az indexbe.

„Magyar részről az OTP Bank szerepe 20 bázisponttal 10,7 százalékra emelkedik a CECE-ben, de ez várhatóan csak a húsznapos átlagos forgalom 3 százalékával növeli meg a részvény iránti keresletet” – mondta Nagy András, az Erste elemzője. Ennél jelentősebb forgalomélénkülés lesz az Opusnál, azonban itt 0,8 napi átlagforgalomnak megfelelő, 100-150 millió forint közötti Opus-részvény eladása várható. Az Opus súlya azért csökken a CECE-ben, mert a cég közkézhányada 50 százalékról 30 százalékra csökkent.

A Konzum 0,1 százalékos súlya megmarad a mutatóban, de az egyesülés után is kisebb, 0,36 százalékos lesz az Opus szerepe, mint a korábbi, 0,42 százalékos súlya. A CIG Pannónia és az ANY Biztonsági Nyomda súlyozása nem változik. A többi magyar papírnál a napi átlagforgalom 3-7 százalékával járhat az átsúlyozás. Lengyelországban még ennél is kisebb, 1-5 százalékos napi üzletkötési értéknek megfelelő keresletélénküléssel járhatnak az átsúlyozások. A PKN Orlen olajcég súlya 18, a PKO Banké 16, a PZU biztosítóé pedig 14 bázisponttal emelkedik.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja