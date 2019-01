Gyengült a pesti tőzsde

A csütörtöki záró értékéhez képest 0,03 százalékkal gyengült.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 13,25 pontos csökkenéssel, 40 782,25 ponton nyitott pénteken.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője korábban elmondta, hogy miután a határidős indexek érdemi iránymutatással nem szolgálnak, mind a nemzetközi, mind a magyar piacon iránykereséssel indulhat a nap.

Felidézte, hogy csütörtökön

a gyenge kezdés után fordulat következett be, majd pozitív tartományban zártak a nemzetközi és a magyar piacok is. Hasonlóan alakulhat a helyzet szerinte pénteken is.

Nagy András, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője azt montda, hogy a pozitív globális befektetési hangulat határozhatja meg a kereskedés irányát a nagy nemzetközi piacokon és Magyarországon is. A BÉT-en szerinte így nagy valószínűséggel emelkedés fog bekövetkezni pénteken.