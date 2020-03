Közel öt százalékos emelkedéssel zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1465,75 pontos, 4,97 százalékos emelkedéssel, 30 959,94 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 32,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy kiemelkedő forgalom mellett zárt pluszban a BUX, az OTP és a Mol jó teljesítményének köszönhetően, míg a Magyar Telekom és Richter árfolyama irányt keresett a nap folyamán.

A Mol annak ellenére erősödött, hogy az olaj pénteken gyengülő képet mutat. Az utóbbi napokban jelentős eladási hullám volt látható a papírnál, így pénteki teljesítménye akár technikai felpattanásnak tudható be – tette hozzá.

Kiemelte, az európai részvénypiacokon is jelentős emelkedés volt, a német DAX és a francia index is 4 százalék körüli pluszban fejezheti be a kereskedést. Ezzel szemben az amerikai tőzsde sokkal gyengébben teljesít a nyitás után.