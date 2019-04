Lejtőre kerülnek a vállalati eredmények

Jöhet az amerikai vállalatieredmény-recesszió, azaz két egymást követő negyedéven át csökkenhetnek az éves alapon mért nyereségek a nemzetközi elemzőház és vagyonkezelő véleménye szerint.

A visszaeső gazdasági növekedés az Egyesült Államokban a BlackRock friss elemzése szerint egyet jelent azzal, hogy az amerikai gazdaság a fellendülés kései szakaszába lépett, amikor a makroadatok árnyékot vetnek a vállalati eredményesség legfontosabb mutatójára: a profitmarzsokra.

Az elemzőház szerint

az idén ismét találkozhatunk majd ezen a területen recesszióval, azaz két egymást követő negyedéven keresztül éves szinten csökkenhetnek a nyereségek.

A visszaesés részben a tavalyi adócsökkentés kedvezőtlen éves hatásával, a magas bázisértékkel magyarázható, de több makrogazdasági adat is arra utal, hogy nem egyszeri tételekről van szó, az amerikai profitmarzsok egész évben csökkennek majd.

Ha alaposabban megvizsgáljuk a friss trendeket, akkor látható, hogy egyrészt felfelé torzította őket a már említett adócsökkentés, másrészt pedig a profit­marzsok emelkedése sokszor a verseny hiányának és a piaci erő koncentrálódásának a következménye, nem pedig belső növekedés eredménye.

A BlackRock az adatait nem az S&P 500-as vállalatok elemzéséből kapta, hanem a NIPA-t, az amerikai nemzeti számlák rendszerét tekintették át. Ezek az adatok nagyjából megfeleltek az S&P 500-as trendeknek, mégis pontosabbak, mivel a privát vállalkozások egyre növekvő szerepét is magukban foglalják. A NIPA-adatokat használják a GDP-számításhoz, így aggregált szinten is minden vállalkozást tartalmaznak. Az is előny, hogy ezeknek az összetétele stabil, nem változik, mint a részvényindexeké.

