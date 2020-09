Lesik a postást a SunDellnél

Már most, a szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) nyilvánítása előtt is érvényesíti a kategóriával járó adóelőnyöket a SunDell. A céget a versenytársak hullámzó teljesítménye sem rettenti el, vezetői bíznak az üzleti modelljükben.

Egyelőre nem értesítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elbírálási határidő meghosszabbításáról a SunDell Estate-et, ezért bármelyik pillanatban megérkezhet hozzájuk a szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) nyilvánításukról szóló határozat – közölte a Világgazdaság megkeresésére a vállalat illetékese.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard kategóriájának legfiatalabb tagja még augusztus közepén jelentette be az állami adóhatóságnak, hogy 2020. július 31-ével megfelelt a SZIT-törvény valamennyi előírásának.

A szabály szerint a NAV-nak harminc napja van arra, hogy egy adott vállalat SZIT-nyilvántartásba vételi kérelmét elbírálja, de egyedi esetben a procedúra harminc nappal meghosszabbítható. Az adóhatóság az eljárásban a SZIT-törvényt alapul véve a bejelentéshez benyújtott iratokat és a NAV rendelkezésére álló egyéb adatokat vizsgálja.

A SunDell közlése szerint a benyújtott dokumentáció egy része inkább formális,

példaként az erkölcsi bizonyítványokat és a részvénykönyv másolatát említették.

Kiemelték viszont, hogy a számviteli és a pénzügyi mutatók ellenőrzése összetettebb, időigényes feladat lehet az adóhivatalnak.

A pesti börzén a nyáron debütáló társaság hangsúlyozta, hogy az adóelőnyöket már szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként is elérhették.

Ebben nem hoz változást a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vétel.

A szabályozott ingatlantársaságok legnagyobb előnye a társasági és az iparűzési adó megfizetése alóli mentesség.

A cégek emellett illetékkedvezményben is részesülnek, és ez kiterjed az anyavállalat projektcégei-re is. A BÉT-en szerepel több másik SZIT is, közülük például a BIF az utóbbi időben nem nyújt kiemelkedő teljesítményt, míg a BILK korábban arról tájékoztatta a befektetőket, hogy korábbi törekvéseivel szemben – a járványhelyzet miatt – mégsem kíván élni a tőkepiacra lépés lehetőségével.

Ilyen formában működik még a Graphisoft Park.

A SunDellnél úgy látják, hogy ingatlanportfóliójuk, üzleti stratégiájuk, de még a finanszírozási modelljük is több ponton eltér a versenytársakétól, ezért önmagában az a tény, hogy ők is SZIT-nek mondhatják magukat, még kevés ahhoz, hogy szoros párhuzamot vonjunk köztük és riválisaik között.

A SunDell Estate tevékenységi körébe tartozik a saját tulajdonú ingatlanok adásvétele, bérbeadása, valamint az ingatlankezelés és a vagyonkezelés.

A tavalyi évet 1,99 milliárd forint profittal zárták.

A két éve alapított cég növekedése dinamikus, 2019-ben 7,67 milliárd forint árbevétel mellett 1,99 milliárd forint adózott eredményt ért el. A közkézhányad több mint 25 százalékos a vállalat teljes részvényállományához mérten a BÉT augusztus elején közölt adatai szerint. Ez a SZIT-té válás egyik alapfeltétele is egyben a tőzsdei jelenlét mellett.