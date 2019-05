Már látszik az akvizíciók hatása az OTP eredményén

A várakozásokat és a bázisidőszakot is jelentősen meghaladó eredményekről számolt be az OTP péntek hajnalban.

Az első negyedévi számviteli adózott eredmény 72,6 milliárd forint volt, amely 12 százalékos év per év alapú növekedést jelent és 2,7 milliárd forinttal haladja meg a piaci konszenzust.

Az első negyedévben a szokásos magyar és szlovák bankadó, valamint az integrációkhoz kapcsolódó egyszeri tételek mintegy 18 milliárd forinttal csökkentették az adózott eredményt.

A korrigált adózott eredmény 4,1 milliárd forinttal volt magasabb a vártnál és 14 százalékot növekedett éves szinten. A 90,4 milliárd forintos adózás utáni eredmény már tartalmazza a bolgár Express Csoport 5,2 milliárd forintos adózott eredményét is. Ezen felül a csoport kimutatása már magában foglalja a Societe Generale-tól megvásárolt másik pénzintézet, az albán leánybank mérlegét is.

Az összes bevétel több, mint 4 milliárd forinttal haladta meg a várakozást és 239,7 milliárd forintot tett ki. Az egyik legfontosabb mutató, a konszolidált negyedéves nettó kamatmarzs 4,28 százalékon áll most, ami 9 bázispontos éves alapú csökkenést jelent. A bankcsoport kommentárja szerint

Magyarországon érdemben nem változott a kamatkörnyezet, de a csoporton belül javult a magyarországi, az ukrán, a horvát és montenegrói tevékenység kamatmarzsa, csökkent ugyanakkor az orosz, bolgár és román mutató.

Az akvizíciók hatása már a költségekben is látszik, a működési költségek 15 százalékkal nőttek éves bázison, a költségeket az IT és digitális fejlesztések mellett a bérinfláció is növelte.

Ami a hitelállomány változásait illeti, az Expressbank 755, az albán leánybank pedig további 115 milliárd forinttal növelte a hitelportfóliót, az organikus bővülés 84 milliárd forint volt. A kilencven napon túli nem teljesítő hitelek, a DPD90+ állománynövekedés trendje továbbra is kedvező a bank véleménye szerint. Az első negyedévben ez az állomány 22 milliárd forinttal nőtt, de ebből 9 milliárd forint az Expressbank bekerüléséhez kapcsolódik. A kockázati költségek a vártnál alacsonyabban alakultak, a 8,8 milliárd forintos várakozással szemben csak 6,2 milliárd forintot tettek ki.

A nyereségtermelő képességet mutató korrigált ROE (egy részvényre eső jövedelem / egy részvény könyv szerinti értéke) 19,8 százalékos értéke a régióban és Európában is magasnak mondható, s az elmúlt év azonos időszakához képest egy bázisponttal növekedni is tudott.