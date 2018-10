Megizzasztotta a meleg nyár a fapadosokat

Lassul a Wizz Air növekedése, de hosszabb távon a fapados légipiac átalakulásának egyik nyertese lehet az átlag feletti profitmarzsmutatóval rendelkező társaság.

Rosszul sikerült a nyári főszezon a légi közlekedésben. A szokatlan hőség miatt az előző évekhez képest kevesebben repültek Észak-Európából a déli üdülőhelyekre.

Skandináviában heteken keresztül 30 fokos kánikula tombolt, emiatt sokan otthon vakációztak. A hagyományos légitársaságokkal és a charterezőkkel szemben azonban a fapadosok még így is megtöltötték a gépeiket, de engedniük kellett a jegyáraikból

– mondta a Világgazdaságnak Nagy András, az Erste elemzője.

„Az elmúlt hónapokban az olajjal párhuzamosan a kerozin is drágult, és a béreket is folyamatosan emelniük kellett a piaci szereplőknek. Így az alacsonyabb bevételekhez magasabb költségek társultak, ráadásul épp a főszezonban. A légitársaságok ilyenkor szokták megtermelni éves profitjuknak több mint a felét, sőt akár kétharmadát is. Mivel az olaj várhatóan tovább drágul, ezért 2019 késő tavaszáig, nyaráig nem várható fordulat a szektorban.”

Az elemző szerint a Ryanair profitfigyelmeztetése ezekkel a folyamatokkal is összefügg. Az ír cég a korábban várt 1,25-1,35 milliárd euró helyett csak 1,1-1,2 milliárd eurós profitra számít idei pénzügyi évében.

Az utasok bizalma részben megrendült a cégben, és a hétfőn kezdődött negyedév előzetes foglalásai is rosszabbul állnak a bázisidőszakhoz képest.

„A Ryanair nemrég engedélyezte a szakszervezetek működését, így a dolgozók hatékonyabban tudnak fellépni a magasabb bérekért és a jobb munkakörülményekért. Ez pedig többletköltségekkel jár. A cég karácsonyig akar megegyezni a szakszervezetekkel. Az árfolyamcsökkenéshez a charterjáratokat is üzemeltető Thomas Cook utazási iroda múlt heti profitfigyelmeztetése is hozzájárult” – fűzte hozzá Nagy András.

Múlt héten a legnagyobbat, 14 százalékot a Ryanair árfolyama esett, az EasyJeté 10, a Wizz Airé és a Norwegiané pedig 7-7 százalékkal karcsúsodott.

Nem minden szereplő állja a versenyt, a dániai központú, izlandi tulajdonú Primera Air tegnap csődöt jelentett. A társaság nemrég még Madridból, Frankfurtból és Berlinből tervezett járatokat a tengerentúlra.

A Wizz Air és a Ryanair egyébként már közölte szeptemberi utasforgalmi adatait is. A Wizz Air 3,17 millió utast szállított a múlt hónapban, ami éves alapon 17,5 százalékos növekedés, a kapacitáskihasználtság 1,2 százalékponttal 94,1 százalékra nőtt. A Ryanair utasszáma 6 százalékkal 12,6 millióra nőtt szeptemberben, a kihasználtság 97 százalékos volt. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség adatai szerint globálisan 85,3 százalékos az augusztusi átlagos kihasználtsági mutató, ez 18 éves rekordnak számít – írta az Airportal.hu.

