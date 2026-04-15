Orbán Viktor ebből már nem kér: Fico veheti át Magyarország képviseletét az EU-csúcson – reménykedik Brüsszel, alig várja Magyar Pétert

A leköszönő miniszterelnök nem utazik el a ciprusi EU-csúcsra. Azonban lehetséges, hogy Orbán Viktor nevében Robert Fico képviselheti Magyarországot.
2026.04.15, 19:04
Frissítve: 2026.04.15, 19:25

A választási vereséget követően Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti informális EU-csúcson Cipruson. Magyarországot ideiglenesen más vezető képviselheti, amíg az ország politikai átmenet előtt áll.

Orbán Viktor nem vesz részt a következő EU-csúcson, miközben már csak ügyvezetőként irányítja az országot  / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Új helyzet alakult ki Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában, miután Orbán Viktor a választási vereséget követően úgy döntött, nem vesz részt a jövő heti informális EU-csúcson. 

A találkozót Cipruson tartják április 23-24-én, ahol az uniós vezetők többek között a közel-keleti helyzetet és az EU következő hétéves költségvetését vitatják meg.

Bár Orbán Viktor hivatalosan még Magyarország miniszterelnöke, szerepe már ügyvezető jellegű, hiszen a választások eredményeként Magyar Péter készül átvenni a kormányzást májusban. Ez az átmeneti időszak nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is érzékeny: Magyarország képviselete az uniós fórumokon ilyenkor különösen fontos.

Az Európai Tanács szabályai szerint ilyen esetben a tagállamot más vezető is képviselheti. A Politico értesülései szerint erre a szerepre Robert Fico szlovák miniszterelnök kerülhet sor, aki Orbán egyik legközelebbi politikai szövetségese az EU-n belül. Ez a megoldás azonban inkább technikai jellegű, és jól mutatja, hogy Magyarország most egy átmeneti diplomáciai helyzetben van.

Óriási fordulat jöhet, erre nem számítottak: Zelenszkij mégse kapja meg olyan gyorsan a 90 milliárd eurós hitelt – hiába nem blokkol már Magyar Péter

Bizonytalan, hogy mikor kaphatja meg Ukrajna a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, a magyar vétó és az uniós döntéshozatal miatt a kifizetés várhatóan késik. Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték javítása tavasszal befejeződhet, miközben Kijev rövid távon más forrásokból is képes fenntartani finanszírozását.

Legutóbb az EU-csúcson António Costa, az Európai Tanács elnöke élesen bírálta Orbán Viktor fellépését, „elfogadhatatlannak” nevezve azt. A mostani távolmaradás ugyanakkor már nem egy újabb konfliktus jele, sokkal inkább egy korszak lezárásának része.

Orbán Viktor nélkül is megmaradhat Magyarország politikai súlya?

A következő hetekben Magyarország számára kulcskérdés lesz, hogyan tudja megőrizni érdekérvényesítő képességét az EU-ban a politikai átmenet közepette. Az új vezetés előtt álló feladat nem egyszerű: egyszerre kell stabilizálni a külpolitikai kapcsolatokat és új alapokra helyezni az ország uniós szerepvállalását.

A ciprusi csúcs így nemcsak a napirenden szereplő témák miatt lesz jelentős, hanem azért is, mert először fordul elő hosszú idő után, hogy Magyarország nem a megszokott politikai arccal képviselteti magát. 

Rendkívüli: Orbán Viktor kiállt a nyilvánosság elé, először beszélt a választási vereség óta – ez fog történni a Fidesszel

A regnáló magyar miniszterelnök új megvilágításba helyezte az április 12-i választás eredményét. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy fontos esemény vár a Fideszre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
