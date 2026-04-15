Varga Mihály nem várt tovább: azonnal leült tárgyalni a Tiszával a Magyar Nemzeti Bankban – ígéretet tettek az uniós pénzekről
Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András a Magyar Nemzeti Bank élén álló Varga Mihály meghívására – közölte a Tisza politikusa a Facebook-oldalán. A megbeszélésen áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat.
A találkozón elhangzott, hogy a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választás eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében. A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. Az egységes valuta
- hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez,
- mérsékelheti az inflációs várakozásokat,
- valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.
Kármán András tájékoztatása szerint időközben elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal. A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.
A felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.
Varga Mihályban bízik Magyar Péter?
A Tisza elnökének hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt a kérdést is feltették, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.
A jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában. Magyar Péter kiemelte:
ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.
Brüsszelben sem vesztegetik az időt
Ahogy azt megírtuk, az Európai Bizottság és a leendő magyar kormány képviselői pénteken kezdik meg az első munkamegbeszéléseket Magyarországon – közölte e-mailben Paula Pinho szóvivő. A brüsszeli találkozók célja, hogy még a hivatalos kormányzati felállás előtt meginduljon az egyeztetés az uniós ügyekről és a folyamatban lévő kérdésekről.
Kiemelt szerepet kaphatnak a helyreállítási források és a költségvetési együttműködés részletei, amelyek az elmúlt években többször is feszültséget okoztak. A tárgyalások egyben jelzést adhatnak arról is, hogy milyen irányt vehet a magyar–uniós kapcsolat a következő időszakban. A pénteki találkozók konkrét napirendi pontjairól egyelőre nem közöltek részleteket.
A forint árfolyama soha nem volt még olyan erős az ukrajnai háború kitörése óta az euró ellenében, mint a vasárnapi választás után, amelyet az EU-pénzek visszaszerzését és az euró bevezetését ígérő Tisza Párt nyert. Rendkívül fontos tesztjei vannak azonban hátra ennek a friss bivalyerőnek. A hatalomra lépő párt terveinek részletei és azok végrehajtóinak a személye sem ismert még, és előbb-utóbb az árfolyamnak vissza kell térnie fundamentumaihoz. Erre érkezett most több figyelmeztetés is. Az egyik fontos jelzést Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke adta.