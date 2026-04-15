Deviza
EUR/HUF362,98 -0,22% USD/HUF307,69 -0,18% GBP/HUF417,54 -0,21% CHF/HUF393,39 -0,35% PLN/HUF85,69 -0,16% RON/HUF71,3 -0,19% CZK/HUF14,92 -0,18% EUR/HUF362,98 -0,22% USD/HUF307,69 -0,18% GBP/HUF417,54 -0,21% CHF/HUF393,39 -0,35% PLN/HUF85,69 -0,16% RON/HUF71,3 -0,19% CZK/HUF14,92 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8% BUX139 499,37 +0,44% MTELEKOM2 336 -0,6% MOL4 426 +0,59% OTP44 300 +0,68% RICHTER12 830 -1,08% OPUS382,5 +5,08% ANY7 590 +2,15% AUTOWALLIS152 +2,36% WABERERS4 630 +1,54% BUMIX9 095,67 +1,27% CETOP4 560,42 +0,8% CETOP NTR2 857,39 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jegybankelnök
Tisza Párt
Varga Mihály

Varga Mihály nem várt tovább: azonnal leült tárgyalni a Tiszával a Magyar Nemzeti Bankban – ígéretet tettek az uniós pénzekről

Pozitívan reagáltak a pénzpiacok a vasárnapi választás eredményére, de az iráni feszültségek továbbra is kockázatot jelentenek, emiatt egyeztetésre hívta az új kormánypártot szakértőjét Varga Mihály. Kármán András és a jegybankelnök egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése csökkentheti a kamatokat és az inflációs várakozásokat.
VG
2026.04.15, 18:16
Frissítve: 2026.04.15, 18:33

Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András a Magyar Nemzeti Bank élén álló Varga Mihály meghívására – közölte a Tisza politikusa a Facebook-oldalán. A megbeszélésen áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat.

Varga Mihály jegybankelnök találkozóra hívta a Tisza szakpolitikusát / Fotó: Shutterstock

A találkozón elhangzott, hogy a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választás eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében. A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. Az egységes valuta

  • hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez,
  • mérsékelheti az inflációs várakozásokat,
  • valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.

Kármán András tájékoztatása szerint időközben elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal. A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

A felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.

Varga Mihályban bízik Magyar Péter?

A Tisza elnökének hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt a kérdést is feltették, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.

A jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában. Magyar Péter kiemelte:

ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.

Brüsszelben sem vesztegetik az időt

Ahogy azt megírtuk, az Európai Bizottság és a leendő magyar kormány képviselői pénteken kezdik meg az első munkamegbeszéléseket Magyarországon – közölte e-mailben Paula Pinho szóvivő. A brüsszeli találkozók célja, hogy még a hivatalos kormányzati felállás előtt meginduljon az egyeztetés az uniós ügyekről és a folyamatban lévő kérdésekről. 

Kiemelt szerepet kaphatnak a helyreállítási források és a költségvetési együttműködés részletei, amelyek az elmúlt években többször is feszültséget okoztak. A tárgyalások egyben jelzést adhatnak arról is, hogy milyen irányt vehet a magyar–uniós kapcsolat a következő időszakban. A pénteki találkozók konkrét napirendi pontjairól egyelőre nem közöltek részleteket.

A bivalyerős forint és a jegybankelnök fontos jelzést kapott

A forint árfolyama soha nem volt még olyan erős az ukrajnai háború kitörése óta az euró ellenében, mint a vasárnapi választás után, amelyet az EU-pénzek visszaszerzését és az euró bevezetését ígérő Tisza Párt nyert. Rendkívül fontos tesztjei vannak azonban hátra ennek a friss bivalyerőnek. A hatalomra lépő párt terveinek részletei és azok végrehajtóinak a személye sem ismert még, és előbb-utóbb az árfolyamnak vissza kell térnie fundamentumaihoz. Erre érkezett most több figyelmeztetés is. Az egyik fontos jelzést Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke adta. Erről részletesen ebben a cikkünkben olvashat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.