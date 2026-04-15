Varga Mihály nem várt tovább: azonnal leült tárgyalni a Tiszával a Magyar Nemzeti Bankban – ígéretet tettek az uniós pénzekről

Bemutatkozó találkozón egyeztetett Kármán András a Magyar Nemzeti Bank élén álló Varga Mihály meghívására – közölte a Tisza politikusa a Facebook-oldalán. A megbeszélésen áttekintették a választások utáni piaci reakciókat és a gazdasági kilátásokat.

A találkozón elhangzott, hogy a pénzügyi piacok kedvezően fogadták a vasárnapi választás eredményét, ugyanakkor a közel-keleti fejlemények – különösen az iráni helyzet és az emiatt emelkedő energiaárak – továbbra is bizonytalanságot okoznak a befektetők körében. A felek egyetértettek abban, hogy az euró bevezetése több csatornán keresztül is stabilizáló hatást gyakorolhatna a magyar gazdaságra. Az egységes valuta

hozzájárulhat a kamatszint csökkenéséhez,

mérsékelheti az inflációs várakozásokat,

valamint kiszámíthatóbbá teheti az árfolyam alakulását.

Kármán András tájékoztatása szerint időközben elindultak az egyeztetések az uniós források felszabadításáról az Európai Bizottsággal. A szakpolitikus úgy látja, hogy a parlamenti kétharmados többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

A felek végül megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést a jegybank és a gazdaságpolitikai döntéshozók között.

Varga Mihályban bízik Magyar Péter?

A Tisza elnökének hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt a kérdést is feltették, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.

A jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában. Magyar Péter kiemelte:

ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.

Brüsszelben sem vesztegetik az időt

Ahogy azt megírtuk, az Európai Bizottság és a leendő magyar kormány képviselői pénteken kezdik meg az első munkamegbeszéléseket Magyarországon – közölte e-mailben Paula Pinho szóvivő. A brüsszeli találkozók célja, hogy még a hivatalos kormányzati felállás előtt meginduljon az egyeztetés az uniós ügyekről és a folyamatban lévő kérdésekről.