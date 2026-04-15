Nemcsak füle van a falnak – elérkezett az autonóm épületek kora

„A falnak is füle van” – ha egy megbízható ismerősünk figyelmeztet erre bennünket, akkor bizony alaposan meg kell fontolnunk, mit mondunk és kinek. Ha azonban egy modern épület üzemeltetőjétől halljuk, nincs semmi okunk aggodalomra: a „falak” nem csupán érzékelnek bennünket, de gondoskodnak arról is, hogy a lehető legkényelmesebben és fenntarthatóan töltsük közöttük az időt.

Nem volt ez mindig így. Az épületüzemeltetés nem is olyan régen a „hagyományos” módon működött (és sok helyen működik még ma is): a fűtéstől a világításig minden rendszert önállóan és kézi vezérléssel irányítanak, a karbantartás előre megszabott menetrendeket követ, a hatékonyság pedig döntően attól függ, hogy sikerül-e a munkatársaknak a kellő időben beavatkozniuk a rendszer(ek) működésébe.

Épületek fejlődéstörténete

A fejlődés első lépcsője az épületüzemeltetés (legalább részleges) automatizálása. Ezen a szinten már megjelennek a legegyszerűbb digitális technológiák, például az időzített világítási rendszerek vagy a programozott termosztátok. Lehetőség van távoli hozzáférésre is, de az egyes alrendszerek közötti integráció még kezdetleges.

A következő, valódi áttörést jelentő szinten jelennek meg az intelligens épületek. Ezekben a szenzorok már folyamatosan gyűjtik az adatokat – többek között – a hőmérsékletről, a levegő minőségéről, az emberi jelenlétről és az energiafelhasználásról. Az adatokat egy központi rendszer dolgozza fel, az egyes alrendszerek pedig már kommunikálnak egymással. Ennek köszönhetően az épület valós időben képes reagálni a változásokra: a világítás és a légkondicionálás például automatikusan alkalmazkodik a helyiségek kihasználtságához.

Ismerős lehet az a helyzet, amikor a tárgyalóban „elfogy a levegő”, és ezt abból vesszük észre, hogy a kollégák felváltva ásítoznak, vagy egy újonnan érkező kolléga javaslatára ablakot nyitunk. Hasonlóan problémás lehet az épület egyes területeinek egyenlőtlen kihasználtsága, ami a kollégák napi rutinja miatt alakul ki. Így vannak „túlhasznált” és kihasználatlan részek, amelyek újragondolást igényelnek.