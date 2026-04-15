Nemcsak füle van a falnak – elérkezett az autonóm épületek kora

Az épület az ember természetes közege, ahol élete nagyjából 90 százalékát tölti. A fejlődés folyamatos, az intelligens épületek után megjelentek a humán központú autonóm épületek, amelyek már nem csupán reagálnak a környezetükre, de képesek előre gondolkodni és önálló döntéseket hozni.
Szerző képe
Balasa Levente
a Siemens Zrt. Smart Infrastructure üzletágának vezetője
2 órája
Fotó: Shutterstock/LightField Studios

„A falnak is füle van” – ha egy megbízható ismerősünk figyelmeztet erre bennünket, akkor bizony alaposan meg kell fontolnunk, mit mondunk és kinek. Ha azonban egy modern épület üzemeltetőjétől halljuk, nincs semmi okunk aggodalomra: a „falak” nem csupán érzékelnek bennünket, de gondoskodnak arról is, hogy a lehető legkényelmesebben és fenntarthatóan töltsük közöttük az időt.

Épületüzemeltetés – elérkezett az autonóm épületek kora / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Nem volt ez mindig így. Az épületüzemeltetés nem is olyan régen a „hagyományos” módon működött (és sok helyen működik még ma is): a fűtéstől a világításig minden rendszert önállóan és kézi vezérléssel irányítanak, a karbantartás előre megszabott menetrendeket követ, a hatékonyság pedig döntően attól függ, hogy sikerül-e a munkatársaknak a kellő időben beavatkozniuk a rendszer(ek) működésébe.

Épületek fejlődéstörténete

A fejlődés első lépcsője az épületüzemeltetés (legalább részleges) automatizálása. Ezen a szinten már megjelennek a legegyszerűbb digitális technológiák, például az időzített világítási rendszerek vagy a programozott termosztátok. Lehetőség van távoli hozzáférésre is, de az egyes alrendszerek közötti integráció még kezdetleges.

A következő, valódi áttörést jelentő szinten jelennek meg az intelligens épületek. Ezekben a szenzorok már folyamatosan gyűjtik az adatokat – többek között – a hőmérsékletről, a levegő minőségéről, az emberi jelenlétről és az energiafelhasználásról. Az adatokat egy központi rendszer dolgozza fel, az egyes alrendszerek pedig már kommunikálnak egymással. Ennek köszönhetően az épület valós időben képes reagálni a változásokra: a világítás és a légkondicionálás például automatikusan alkalmazkodik a helyiségek kihasználtságához.

Ismerős lehet az a helyzet, amikor a tárgyalóban „elfogy a levegő”, és ezt abból vesszük észre, hogy a kollégák felváltva ásítoznak, vagy egy újonnan érkező kolléga javaslatára ablakot nyitunk. Hasonlóan problémás lehet az épület egyes területeinek egyenlőtlen kihasználtsága, ami a kollégák napi rutinja miatt alakul ki. Így vannak „túlhasznált” és kihasználatlan részek, amelyek újragondolást igényelnek.

Az intelligens épületekben már „alap” a prediktív karbantartás is, amely képes előre jelezni a meghibásodásokat, ezzel csökkentve a leállások kockázatát és költségét. A jól bevált mondás itt is igaz: „ha nem mi ütemezzük a karbantartást, akkor az fog ütemezni minket.” Ezen túlmenően igénybe vehetők a gépi tanulás megoldásai is, amelyek az összegyűjtött adatokra támaszkodva vonnak le következtetéseket, és tesznek javaslatokat a működés optimalizálására.

A fejlődés azonban nem állt meg: a „csúcsot” jelenleg a humán központú autonóm épületek jelentik, amelyek már nem csupán reagálnak a környezetükre, de képesek előre gondolkodni és önálló döntéseket hozni. 

Az ilyen rendszerek természetesen mesterséges intelligenciára épülnek és minimális emberi beavatkozás mellett működnek – de az emberért vannak, és nem elveszik, hanem megkönnyítik és optimalizálják az ember munkáját.

Elmúltak azok az idők, amikor a frusztrált gondnok telefonja folyamatosan csörgött, és alig győzte lejegyezni majd továbbítani a problémákat és a (jelentős részben téves) riasztásokat. Egy modern épület már saját magát monitorozza – a nap 24 órájában, az év 365 napján –, és semmi sem kerüli el a „figyelmét”. A világítás, a tűzvédelem, a hűtő-fűtő-szellőztető rendszerek működtetését ugyanúgy a mesterséges intelligencia vezérli, mint a biztonsági rendszereket.

Az MI több száz biztonsági kamera adását képes követni úgy, hogy a legapróbb részlet sem kerüli el a figyelmét. Nemcsak a biztonságot fenyegető „eseményeket” szűri ki, de azt is felismeri, ha valaki rosszul van – vagy éppen „beragadt” egy zárt épületrészbe –, és azonnal intézkedik. Veszély esetén értesíti és támogatja a biztonsági személyzetet, megállapítja és kijelöli a menekülési útvonalat, lezárja az üres épületrészeket, és ha kell, segítséget hív.

Egy intelligens irodaház kiválasztja a megbeszéléshez a megfelelő méretű helyiséget, beállítja a hőmérsékletet, a páratartalmat / Fotó: dotshock / Shutterstock

Egy intelligens irodaház „saját maga” készíti elő a tárgyalókat is: az időbeosztást és a megbeszéléseken részt vevők száma és személyes preferenciái alapján választja ki a megfelelő méretű helyiséget és állítja be a hőmérsékletet vagy a páratartalmat – minden előzetes kérelem beadása nélkül.

Az utóbbi példa jól mutatja a fejlődés általános irányát is: ahogy a rendszerek közötti integráció mélyül, úgy egyre tökéletesebben szabhatók személyre az épület nyújtotta szolgáltatások.

A rendszer autonóm módon működik – ami azonban nem jelenti azt, hogy az emberi jelenlét szükségtelenné válik. A rendszerek éppen azáltal segítik az üzemeltetőket, hogy kiemelik a kritikus problémákat – azonosítva azok forrását –, így a drága munkaidő nem a monoton és fárasztó rutinfeladatokra megy el, hanem a komplex helyzetek kezelésére. A karbantartás nem „reaktív” (akkor megy a szerelő, ha valami elromlik), hanem proaktív. A karbantartókat a rendszer a múltbeli tapasztalatokból tanulva támogatja, például ilyen üzenetekkel: „hasonló probléma esetén legutóbb a szűrőt kellett kicserélni, érdemes először azt ellenőrizni”.

Az épület használói számára a legnagyobb előny a személyre szabott komfort: a munkakörnyezet automatikusan alkalmazkodik az egyéni preferenciákhoz, legyen szó akár a hőmérsékletről, akár a világításról vagy térhasználatról.

 A rendszer azt is kiszűri, ha a felhasználók elavult eszközöket alkalmaznak, minimálisra csökkentve ezzel a biztonsági kockázatokat.

Különösen hatékonyak az autonóm épületek az energiafelhasználás terén. Az időjárás-előrejelzés és a korábbi használati adatok alapján képesek kiszámítani az energiaigényt, de figyelembe veszik az energiahálózat állapotát is, és szükség esetén csökkentik a fogyasztást.

Ma már senki sem vitatja, hogy az ambiciózus klímacélok elérése digitalizálás nélkül lehetetlen. 

Az automatizálás, az adatgyűjtés és az analitika nagyjából 30 százalékkal csökkenti a CO2-kibocsátást, amihez a mesterséges intelligencián alapuló megoldások további 6–7 százalékpontot tehetnek hozzá, a már meglévő épületek korszerűsítésénél is.

Az épület az ember természetes közege, ahol élete nagyjából 90 százalékát tölti. A humán központú autonóm épületek immár alkalmasak arra, hogy minden ember igényét kielégítsék – méghozzá fenntarthatóan, a globális szempontokat is figyelembe véve.

