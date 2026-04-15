A szemünk láttára menti meg a világot az olaj-és gázhatalom: soha ennyi energiát nem indított útnak – őrült pénzeket keres

Norvégia történelmi rekordot döntött 2026 márciusában: az olajexport értéke elérte a 6,1 milliárd dollárt, miközben a kivitel volumene közel 68 százalékkal ugrott meg egy év alatt. A Hormuzi-szoros lezárása miatti piaci sokk és a megugró árak ugyan kedveztek a skandináv országnak, de a kitermelés is látványosan nőtt.

Norvégia ismét megmutatta, mennyire kulcsszereplő az európai energiapiacon

2026 márciusa kiemelkedő hónapként vonul be Norvégia energiatörténetébe. Az ország 6,1 milliárd dollár értékben exportált kőolajat, ami minden korábbi havi adatot felülmúlt.

A növekedés nem pusztán az árak emelkedésének köszönhető, hanem annak is, hogy a kitermelt és kiszállított mennyiség jelentősen megugrott.

A kivitel volumene 67,9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Márciusban összesen 57 millió hordó olajat exportáltak, ami 27,3 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest.

Ez is jelzi, hogy Norvégia nemcsak kihasználta a piaci helyzetet, hanem aktívan növelte is a szállításokat.

Norvégia bankot robbantott az energiaválsággal

A rekord mögött egyértelműen a globális olajpiacot megrázó események állnak. A Hormuzi-szoros lezárása komoly ellátási sokkot okozott, ami azonnal felhajtotta az árakat. J. O. Rørhus, a norvég statisztikai hivatal egyik vezetője szerint ez a kombináció – magas árak és növekvő volumen – vezetett a történelmi bevételhez.

A lendületet tovább erősíti, hogy új lelőhelyeket is találtak. Március 18-án az Equinor bejelentette, hogy olajat fedezett fel a Barents-tengeren található Polynya Tubåen területen. A feltárás a 7220/7-5 számú kutatófúrás során történt, a Johan Castberg mező közelében. Az előzetes becslések szerint a kitermelhető készlet 14-24 millió hordó olajegyenérték lehet.

Ez nem gigantikus mennyiség globális szinten, de regionálisan fontos utánpótlást jelenthet.

Nem csak az olaj, a földgáz is erős hónapot zárt. A gázexport értéke 19 százalékkal nőtt, elérve a 7,3 milliárd dollárt, ami 2023 februárja óta a legmagasabb szint. Ennek következtében Norvégia teljes exportja 28,5 százalékkal, 21 milliárd dollárra emelkedett. A kereskedelmi többlet 10,3 milliárd dollár lett, ami szintén kiemelkedő adat.