A szemünk láttára menti meg a világot az olaj-és gázhatalom: soha ennyi energiát nem indított útnak – őrült pénzeket keres

A piaci drágulás mellett a kitermelés is megugrott, ami együtt robbantotta be a számokat. Soha nem látott bevételt hozott Norvégiának 2026 márciusa, amikor az olajexport új csúcsra ért.
2026.04.15, 20:42
Frissítve: 2026.04.15, 20:58

Norvégia történelmi rekordot döntött 2026 márciusában: az olajexport értéke elérte a 6,1 milliárd dollárt, miközben a kivitel volumene közel 68 százalékkal ugrott meg egy év alatt. A Hormuzi-szoros lezárása miatti piaci sokk és a megugró árak ugyan kedveztek a skandináv országnak, de a kitermelés is látványosan nőtt.

An,Oil,Platform,In,Winter,In,Norway norvégia
Norvégia ismét megmutatta, mennyire kulcsszereplő az európai energiapiacon / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

2026 márciusa kiemelkedő hónapként vonul be Norvégia energiatörténetébe. Az ország 6,1 milliárd dollár értékben exportált kőolajat, ami minden korábbi havi adatot felülmúlt. 

A növekedés nem pusztán az árak emelkedésének köszönhető, hanem annak is, hogy a kitermelt és kiszállított mennyiség jelentősen megugrott.

A kivitel volumene 67,9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Márciusban összesen 57 millió hordó olajat exportáltak, ami 27,3 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest.

Ez is jelzi, hogy Norvégia nemcsak kihasználta a piaci helyzetet, hanem aktívan növelte is a szállításokat.

Norvégia bankot robbantott az energiaválsággal

A rekord mögött egyértelműen a globális olajpiacot megrázó események állnak. A Hormuzi-szoros lezárása komoly ellátási sokkot okozott, ami azonnal felhajtotta az árakat. J. O. Rørhus, a norvég statisztikai hivatal egyik vezetője szerint ez a kombináció – magas árak és növekvő volumen – vezetett a történelmi bevételhez.

A lendületet tovább erősíti, hogy új lelőhelyeket is találtak. Március 18-án az Equinor bejelentette, hogy olajat fedezett fel a Barents-tengeren található Polynya Tubåen területen. A feltárás a 7220/7-5 számú kutatófúrás során történt, a Johan Castberg mező közelében. Az előzetes becslések szerint a kitermelhető készlet 14-24 millió hordó olajegyenérték lehet. 

Ez nem gigantikus mennyiség globális szinten, de regionálisan fontos utánpótlást jelenthet.

Nem csak az olaj, a földgáz is erős hónapot zárt. A gázexport értéke 19 százalékkal nőtt, elérve a 7,3 milliárd dollárt, ami 2023 februárja óta a legmagasabb szint. Ennek következtében Norvégia teljes exportja 28,5 százalékkal, 21 milliárd dollárra emelkedett. A kereskedelmi többlet 10,3 milliárd dollár lett, ami szintén kiemelkedő adat.

A számok mögött azonban strukturális korlátok húzódnak. A norvég energiaügyi miniszter, T. Osland korábban világossá tette: az ország már közel maximális kapacitáson termel, különösen a földgáz esetében. Így rövid távon nincs érdemi mozgástér a kitermelés további növelésére, még akkor sem, ha Európa egyre több energiát igényel.

Norvégia szerepe az elmúlt években jelentősen felértékelődött. Az Európai Unió orosz gázimportjának visszaszorítása után az ország az egyik legfontosabb beszállítóvá vált, jelenleg az európai piac mintegy egyharmadát látja el földgázzal.

Hiába ülnek hatalmas olajkészleten, a Norvégokat is megütheti az energiaválság

A közel-keleti helyzet pattanásig feszült, az iráni konfliktus egyre eszkalálódik, az energiaárak még mindig magasan járnak, a piacok pedig nyugtalanok. Logikusnak tűnhet a hipotézis, miszerint az olajtermelő országok nagy nyertesei lehetnek az aktuális gazdasági folyamatoknak, ám a Norvég példa cáfolja ezt a feltételezést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
