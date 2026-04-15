Ha a magyarországi választáson győztes Magyar Péter ugyanolyan nyitott lesz a párbeszédre, mint elődje, Orbán Viktor miniszterelnök, az lehetővé teszi a két ország számára a problémák megoldását – nyilatkozott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán az India Today hírcsatornának és portálnak.

Ez gyorsan ment: az oroszok máris ajánlatot tettek Magyar Péternek – „Ha azt csinálja, amit Orbán Viktor, nagyra fogjuk értékelni"

„Eljött az idő, hogy (Orbán Viktor) átadja a hatalmat egy másik embernek. Nem tudjuk, hogy ez veszteség-e a számunkra vagy sem. Egy fontos dolgot azonban tudunk: sok nézeteltérésünk volt Magyarországgal, mert Magyarország az Európai Unió része. És egyébként Magyarország olyan ország, amely támogatta az Oroszország elleni szankciókat. Ezért Magyarország szerepel az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listáján, mert ezek szankciókat vezetnek be országunk ellen” – mondta a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökség által is ismertetett interjúban.

De van egy nagyon lényeges különbség Orbán és az EU többi vezetője között. Ő beszélt velünk. És amikor problémák merültek fel, ő inkább a beszédet választotta a hallgatás helyett

– tette hozzá.

„Nem tudjuk, hogy az utódja is így fog-e cselekedni. Ha így fog cselekedni, azt nagyra fogjuk értékelni. Ez segít nekünk a problémák megoldásában és abban, hogy jobban biztosítsuk a magyar és az orosz nép létfontosságú érdekeit” – hangoztatta Peszkov.

Moszkva várja Magyar Péter hívását

Szergej Lavrov szerint Magyar Péter saját döntése, hogy nem hívja fel Vlagyimir Putyint, Moszkva ugyanakkor nyitott marad a párbeszédre. A magyar választás győztese jelezte: ha az orosz elnök keresi, felveszi a telefont, de ő maga nem kezdeményez kapcsolatfelvételt. A Kreml részéről Dmitrij Peszkov azt mondta, nem gratulálnak a győzelemhez, ugyanakkor érdekeltek a jó kapcsolatok fenntartásában.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is pragmatikus viszonyt tart fenn Oroszországgal, különösen az energiaellátás miatt. Kiemelte, hogy az orosz olaj és gáz rövid távon nem váltható ki teljesen, ezért a Barátság vezeték szerepe megmarad, miközben diverzifikálni kívánják a beszerzési forrásokat. Eközben Donald Trump is megszólalt az ügyben, aki szerint az új magyar kormányfő várhatóan jól fog együttműködni a nemzetközi partnerekkel.