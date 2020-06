Óriási esésekkel zártak az európai piacok

Az utóbbi közel három hónap legrosszabb napját tudhatják maguk mögött a vezető nyugat-európai tőzsdék: az irányadó indexek meredeken csökkentek csütörtökön a Federal Reserve komor gazdasági előrejelzésének hatására, illetve a koronavírus-járvány második hullámának elindulásától való félelmek felerősödése miatt.

A londoni FTSE-100 mutató 3,99 százalékos,

a frankfurti DAX-index 4,47 százalékos,

a párizsi CAC-40 index pedig 4,71 százalékos

mínuszban fejezte be a kereskedést.

Milánóban 4,81 százalékkal,

Madridban pedig 5,04 százalékkal

esett az irányadó tőzsdemutató.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 4,09 százalékos, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 4,11 százalékos, míg az euróövezeti EuroStoxx50 4,53 százalékos mínuszban zárt.

A BUX csökkenéssel fejezte be a kereskedést.

A nap vesztesei az autógyártók voltak, az ágazat alindexe 6,9 százalékkal csökkent. A Fiat Chrysler árfolyama 7,7 százalékkal, a Peugeot-t gyártó PSA-é pedig 10 százalékkal esett arra hírre, hogy az uniós versenyhatóságok mélyreható trösztellenes vizsgálat alá vetik a két autógyártó tervezett egyesülését.

A francia Renault 14,1 százalékot veszített értékéből,

miután elnöke közölte, hogy nem gondolkodnak a vállalat államosításán, nincs szükség további állami tőkére. A Renault nemrégiben 5 milliárd euró hitelt kapott francia állami garanciavállalással.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as mutató a negyedik egymást követő napon zárt mínuszban és került még távolabbra három havi csúcsától, miután az amerikai jegybank szerepét letöltő Federal Reserve alaposan lehűtötte a kedélyeket friss gazdasági előrejelzésével.

A Fed arra számít, hogy idén 6,5 százalékkal csökken az amerikai gazdaság teljesítménye,

jövőre pedig 5 százalékkal emelkedik. Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy a gazdaság teljes körű fellendüléséhez többre van szükség annál, mint egyszerűen csak lazítani a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat.

Rontotta a hangulatot az is, hogy világszerte emelkedésnek indult az új koronavírussal megfertőződöttek száma, ami megkérdőjelezi a folyamatos lazításokat. Emiatt az utazással és a szabadidő eltöltésével kapcsolatos vállalatok árfolyama is zuhanórepülésre váltott. A nap vesztese a Cineworld moziüzemeltető vállalat volt, árfolyama 17,1 százalékkal esett. A Lufthansa 9,1 százalékot veszített értékéből, miután elismerte, hogy húszezernél is többen veszíthetik el az állásukat a koronavírus-világjárvány okozta válság miatt.

New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 4,05 százalékos, az S&P 500-as index 3,35 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,45 százalékos mínuszban állt.

Olaj, arany, deviza

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára meredeken csökken.

Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 6,61 százalékos mínuszban, 38,97 dolláron, míg a júliusi szállítású WTI 7,70 százalékos veszteségben, 36,55 dolláron forgott kora este, háromnegyed hat körül.

A befektetők attól félnek, hogy a járvány második hulláma összeomlasztja a keresletet. Ráadásul az amerikai nyersolajkészletek jelentősen nőttek a múlt héten.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,34 százalékkal, 1742,06 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 1,83 százalékkal 1752,15 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1374 dollárt adtak, 0,04 százalékkal erősödött az euró.