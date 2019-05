Ragyogó nap az európai börzéken

Veszteséges kezdés után nagy nyereséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

Az európai kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx 600 páneurópai árfolyamindexek 1,13 és 1,08 százalék nyereséget mutatott, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,43 százalékkal emelkedett.

Londonban 0,76 százalékkal végzett magasabban az FTSE-100 index a még nem hivatalos záróadatok alapján,

a frankfurti DAX index 1,64 százalékkal,

a párizsi CAC-40 index 1,27 százalékkal emelkedett.

Madridban 1,23 százalék,

Milánóban 1,08 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a csütörtöki kereskedést a tőzsde.

A nap nyertese a Thyssenkrupp volt közel nyolc százalékos árfolyam-emelkedéssel, miután a finn Kone érdeklődését fejezte ki a német gépipari konszern felvonógyártó érdekeltsége iránt. A Kone részvénye közel öt százalékkal erősödött.

Az Európai Unió öt nagy bankra – a Barclays, a Citigroup, a JP Morgan, a Royal Bank of Scotland, valamint a japán Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – szabott ki több mint 1 milliárd eurós (mintegy 320 milliárd forint) bírságot az unió trösztellenes szabályainak megszegése miatt. A banki papírok a kezdeti gyengülés után emelkedtek, a Barclays a kereskedés végére 0,4 százalékkal, a Royal Bank of Scotland 0,6 százalékkal. A megbírságolt amerikai bankok részvénye több mint másfél százalék emelkedést mutatott a Wall Streeten az európai kereskedési idő végére, a MUFG árfolyama viszont másfél százalékkal csökkent.

Az olajárak emelkedtek, a 1,80 százalékkal hordónként 73,06 dollárra, a WTI 2,03 százalékkal 63,28 dollárra.

Az euró árfolyama 0,23 százalékkal 1,1174 dollárra gyengült, az arany ára 0,92 százalékkal unciánként 1285,85 dollárra csökkent.