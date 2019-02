A pesti tőzsdeindex eddig sikertelenül ostromolja a tavaly januárban elért csúcsot.

Az amerikai S&P 500 tőzsdeindex az elmúlt hat hétből ötben tudott emelkedést felmutatni, ennek következtében a jegyzés elérte a 2018 októbere óta tartó csökkenő trendcsatorna felső szélét – a napi bázisú grafikon szerint ki is lépett a trendcsatornából. A hosszabb távú megerősítésre viszont még várni kell, ehhez szükség van az előttünk álló hét megfelelő zárására is.

A 2712 közelében húzódó ellenállás feletti zárás a heti bázisú grafikonon biztató jel lenne. A következő kihívást a 200 napos átlag jelentheti 2742 közelében, majd a 2820 következhet, ám ha az előbbit nem sikerül átlépnie, a jegyzés visszakerülhet a fentebb említett csökkenő trendcsatornába, ahol a legközelebbi lehetséges támasz 2635 közelében várja az indexet. A német DAX 30 szintén emelkedik, és a december elején letört, 2011 óta tartó emelkedő trendvonalat teszteli. Ha a jegyzés ismét az említett trendvonal fölé kerül, akkor a 100-as mozgóátlag (11 382), illetve a 11 479 közelében húzódó ellenállás akadályozhatja leghamarabb a további emelkedést. Egy sikertelen teszt esetén a 11 000 és a 10 929 közötti sáv adhatja a legközelebbi támaszt, majd a 10 737 következik.

A BUX index a tavaly januárban elért csúcsot eddig sikertelenül ostromolja. Az index grafikonjának legutóbbi csúcsai egymáshoz képest emelkednek, az RSI indikátor viszont egymáshoz képest csökkenő csúcsokat mutat ugyanazon időpontokban, vagyis negatív divergenciát látunk.

Ebből arra lehet következtetni, hogy az index továbbra sem lesz képes – legalábbis rövid távon – meghaladni a 41 609-es (zárásban 40 979-es) csúcsot, hanem inkább csökkenni kezd, támaszt a 40 368-as, majd a 39 563-as szint képezhet.

A Mol részvényeinek jegyzése tovább halad az emelkedő trendcsatornában, amely az elmúlt év májusa óta rajzolható be a grafikonon. A következő leküzdendő ellenállást a 2017 novemberében elért csúcs jelenti 3347 közelében. Ha ezt sikerül meghaladni, akkor még három további szint lehet akadály a mindenkori csúcs eléréséig. Ezek közül a legközelebbi 3487 közelében húzódik. Lefelé az első támasz a 3277-es szint, ezt követően letörne az egyébként már kétszer sérülő emelkedő trendvonal is. Ehhez a 3205-ös támasz egyértelmű átlépése szükséges.

Az OTP Bank részvényeinek jegyzése lefordult a 11 778 közelében lévő ellenállásról, ezzel az elmúlt év októberének végén induló emelkedő trend is megtört.

Most a 11 325 közelében elhelyezkedő támasz tartja a jegyzést, amelynek letörése megerősítené a trendfordulót, és a kurzus 11 000 közelébe eshetne vissza. Erre utal az árfolyam és az RSI indikátor közötti negatív divergencia is, amely azt sejteti, hogy további árfolyamcsökkenés jöhet. Ezzel szemben jelentős változás akkor következhetne be, ha a bankpapír tartósan 11 778 fölé tudna kerekedni.

A Richter Gedeon kereskedése tovább halad a 2018 júliusa óta behúzható emelkedő trendcsatornában. A jegyzés az 5944 közelében húzódó ellenállást teszteli, amelyet eddig csak átmenetileg lépett át, január közepe táján. Az ellenállás leküzdése a 6378-as szint eléréséhez nyithat utat. Csökkenő árfolyammozgás esetén az 5656 közelében lévő potenciális támasz adhatja a legközelebbi védelmet. Ezt követően megtörhet az emelkedő trendvonal, amit az 5539-es támasz letörése erősítene meg.

