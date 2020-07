Sanghajba vagy Hongkongba költözne a TikTok

A kínai tech-óriás, a ByteDance fontolóra veszi, hogy üzleti tevékenységét Hongkongban, vagy Sanghajban folytatja tovább – hivatkozik bennfentes információkra a Reuters.

A tervek hátterében a sokadszorra fokozódó kínai-amerikai feszültség áll, amelyben a vállalat TikTok alkalmazásának is szerepe van.

A nyolc éves pekingi székhelyű tech- és médiavállalat eredetileg azt akarta, hogy New York-ban vagy Hong Kongban egy együttes társaságként jegyezzék be, beleértve a TikTok-ot is.

A ByteDance azonban tárgyalásokat folytatott a Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) illetékeseivel is a kínai tőzsdei megjelenés lehetőségéről.

A lap korábban beszámolt arról, hogy a ByteDance bevételeinek nagy részét Kína adja, amely egyes források szerint 2019-ben körülbelül 16 milliárd dollárt tett ki.

A lap által megkérdezett források szerint egy ilyen vállalat több mint 140 milliárd dollár értéket jelenthet Hongkongban vagy a sanghaji, technológiai részvényeket összesítő STAR piacán.