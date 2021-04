Stabilan fizetnek az osztalékarisztokraták

Az S&P 500 index csúcs-osztalékfizetőinek köre nem csökkent tavaly, továbbra is hatvanöten fizetnek minimum negyed évszázada egyre többet a profitjukból, és mindhárom kieső helyére érkezett új cég. A szakértő szerint lehet ugyan vonzó egy hétszázalékos osztalékhozam dollárban, de az emelkedő kötvényhozamok veszélyt jelenthetnek az osztalékkilátásokra, különösen az eladósodott cégeknél.

Alig tépázta meg a járvány a legstabilabb amerikai osztalékfizető cégeket. Az úgynevezett osztalékarisztokratákhoz sorolt kibocsátók száma egy éve 65 volt, és jelenleg is ennyi.

Vagyis az S&P 500-indextagok közül 65 társaság továbbra is minimum 25 éve folyamatosan visszaoszt a nyereségéből,

sőt, az egy részvényre eső összeget évről évre emelni is képesek. A legutóbbi felülvizsgálatkor az S&P 500 Dividend Aristocrats indexben három új cég került be az elitklubba – az IBM, a NextEra Energy és a West Pharmaceutical Services –, és búcsúzott a Carrier Global, az Otis Worldwide, valamint a Raytheon Technologies.

A rangsort a hozamokat összevetve az AT&T vezeti, az osztalékát 36 éve megállás nélkül emelő telekommunikációs szolgáltatótól két dollár feletti részvényenkénti osztalék érkezett 2020-ban.Hiába duplázta október óta árfolyamát az ExxonMobil, a tőlük remélt, a tavalyi, részvényenként 3,48 dollárt esetleg meghaladó idei osztalék még mindig magas, 6,3 százalékos megtérüléssel kecsegtet, szektortársa, a Chevron is 5 százalék feletti hasznot hozhat.

A legstabilabb osztalékfizető a Procter & Gamble, a Dover Corporation és a Genuine Parts maradt,

ezek már 65 éve megfelelnek az elvárásoknak. A P&G-ben a Warren Buffett vezette Berkshire Hathaway is részvényes, de az osztalékkirályok közül tartanak Coca-Cola-, Chevron-, AbbVie-, valamint Johnson & Johnson-papírokat is Buffették.

Rossz hír, hogy a szép osztalékhozam gyakran párosul magas értékeltségi mutatókkal.

Az árfolyam (P) és a 2021-es eredményvárakozás (E) alapján alig találni a 65-ök között alacsony, 20 alatti P/E-vel kereskedett részvényt, a lista másik végén pedig bőven akad példa 60 feletti P/E-mutatókra is. Az AT&T egyébként nemcsak az osztalékához képest forog diszkonttal, de az idénre várt profithoz képest is, az előremutató P/E-értéke 9,5, míg a Chevroné majdnem 20, az Exxoné pedig kis híján 19. Ugyanakkor féléves időtávon az osztalékfizetők krémje kissé visszafogottan teljesít. Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója a Világgazdaságnak elmondta, október végétől kezdték a value (értékalapú) részvények felülteljesíteni a szélesebb értelemben vett piacokat, s köztük a hagyományos értelemben vett osztalékrészvényeket is. Az amerikai államkötvényhozamok emelkedése szintén októbertől látványos, az akkori 0,75 százalékos szint azóta duplázódott, a kockázatmentes hozam növekedése pedig szintén visszafogja az osztalékfizetők teljesítményét.

Egyéves időtávon a Dividend Aristocrats index még 4-5 százalékkal magasabb megtérülést mutat, mint az S&P 500 value index, Gyurcsik Attila véleménye szerint ezen az időtávon a két ellentétes befektetői szemlélet közti különbség látható. Az aktuális árfolyam alapján néhány amerikai társaságtól elvárt osztalék kifejezetten magas dollárhozammal kecsegtet. „Ilyen az AT&T is, esetükben látni kell azonban, hogy az EBITDA háromszorosát meghaladó adósságállomány miatt nem biztos az osztaléknövelés fenntarthatósága. A pénzügyi szektor cégei közül hagyományosan az európai hitelintézetek, biztosítók tekinthetők jó osztalékfizetőknek, esetükben viszont a magasabb hozamkörnyezet, akár javít az eredményeiken” – mondta az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója.