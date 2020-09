Szabadultak az OTP-től a befektetők

Jelentős esést szenvedtek el a mai kereskedésben az OTP-részvények, de pocsék napjuk volt a bankszektor európai szereplőinek is. Az elemzők szerint túlzott az árfolyam-reakció a hazai bankpapírban, hiszen a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása várható volt, bár ennek banki költségei még nem ismertek.

Nagyot esett hétfőn az OTP-részvény, főleg a reggeli órákban volt ijesztő a zuhanás, a nap végi 7,2 százalékos mínusz alapján a mai volt a nyolcadik legrosszabb napja idén a bankpapírnak.

Az egyik kiváltó ok a hiteltörlesztési moratórium hét végi meghosszabbítása volt, de több más egyéb tényező is közrejátszott, és összességében irtó gyenge napot zártak az európai bankrészvények.

„A következő egy évre előretekintve alapvetően romlott az OTP magyarországi pénztermelő képessége a hét végén bejelentett döntések miatt, leegyszerűsítve ez váltotta ki az esést a részvény piacán – mondta a Világgazdaságnak Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. – A további esés vagy visszarendeződés kérdésében nem könnyű állást foglalni, az árfolyam mozgására például már a keddi jegybanki kamatdöntést követő kommunikáció is hatással lehet.

Várakozásunk szerint érkezhet bejelentés olyan gazdaságélénkítő intézkedésről, amely a jelenlegi Bubor-szinteket lejjebb hozza, ez pedig alapesetben csökkentené a banki profitkilátásokat. Nem kizárt, hogy – bár kormányzati intézkedésről van szó – a Magyar Nemzeti Bank kommentárt fűz a törlesztési moratórium meghosszabbításához is.

Véleményünk szerint maradt még néhány nyitott kérdés, például az,

hogy mekkora adminisztrációs költség terheli a hazai hitelintézeteket a moratórium meghosszabbításával kapcsolatban.

Kicsivel távolabbra tekintve, újabb mozgást hozhat a részvény piacára egy bejelentés az osztalékfizetési szándékról, illetve annak ütemezéséről – véli az Equilor szakértője.

„Egész Európában rossz volt a befektetői hangulat – értékelt a Világgazdaság kérdésére Grébel Szabolcs, a KBC részvényelemzője –, emellett kedvezőtlen a bankrészvények szempontjából az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjának felülvizsgálatáról érkező hír, amely a jelenlegi pénzbőség fenntarthatóságával kapcsolatban okoz bizonytalanságot.

Az OTP valamivel nagyobbat esett reggel a régiós bankrészvényeknél (bár volt példa több 4-5 százalékos mínuszra is a szektorban, az Erste például 5,5 százalékkal esett, a STOXX Europe 600 Banks Index is 5 százalékkal süllyedt), ezt egyrészt fontos technikai szintek elesése okozta, illetve több stop-loss megbízás is aktivizálódott, másrészt az is szerepet játszott, hogy az elmúlt hetek rendkívül alacsony forgalmával szemben tegnap reggel rengetegen igyekeztek egyszerre szabadulni a bankpapírjaiktól.”

A hét végi kormányintézkedés a hiteltörlesztési moratórium féléves meghosszabbításáról nem tekinthető összességében negatívnak, a döntések megfeleltek a várakozásoknak, nagyobb bevételkiesést a bankok a kihelyezett személyi kölcsönöknél szenvedhetnek el – a KBC-nél ezért túlzónak látják a tegnapi árfolyam-reakciót az OTP-részvény piacán.

A nemzetközi befektetői hangulat alakulása miatt most új pozíciót kellő óvatosság mellett érdemes felvenni,

de a mostani árazásnál többet érhetnek a bankpapírok, a befektetési szolgáltató fair értékbecslése 12 600 forint.

Nagy kérdés persze, hogyan alakul a régióban a moratóriumok meghosszabbítása, egyelőre csak Magyarországon rendelték el, hogy a felfüggesztési idő alatt meg nem fizetett kamat nem tőkésíthető, emiatt az OTP külföldi piacain a kormányzati intézkedések eredményromboló hatása jóval enyhébb, mint nálunk.

Jó hír az OTP szempontjából, hogy nincs szó Magyarországon a hitelkereslet csökkenéséről, és a jelzáloghitel-kihelyezési tendenciák is pozitívak maradtak a nyári hónapokban.