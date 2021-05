Újra formában a Magyar Telekom

Tegnap piaczárás után tette közzé idei első negyedéves gyorsjelentését a Magyar Telekom, s ma délután 2 órakor tartják az elemzői konferenciát.

A negyedéves nyereség, a tavalyi egyszeri tételek elmaradása miatt, ismét visszatérve a normalitáshoz, 8,9 milliárd forint volt, ami meghaladta az elemzői várakozásokat 9 százalékkal, s ez különösen annak fényében megsüvegelendő, hogy az EBITDA és EBIT sorokon enyhén elmaradt a konszenzustól a cég – mondta a Világgazdaságnak Török Lajos, az Equilor vezető elemzője, aki szerint összességében meglepetések nélküli negyedévet zárt a Magyar Telekom.

Növekedésről számolt be a Telekom a bevétel soron, ám az elemzők bevétel várakozásaitól minimálisan elmaradt a cég, éves alapon 2 százalékos volt az emelkedés

– folytatta az elemző. Az eredmény sorokon is hasonló képet kapunk, ha a várakozásokhoz viszonyítunk, de éves alapon nagyobb volt a növekedés. Az EBITDA sor 8 százalékkal, míg az EBIT sor 18 százalékkal tudott növekedni a tavalyi első negyedévhez képest. Ugyanakkor a folytatódó tevékenységből származó bevétel a várakozásokat is felülmúlta, s a tavalyi veszteség után most nyereségről számoltak be.

A klasszikus telekommunikációs szegmensek mind Észak-Makedóniában, mind Magyarországon növelni tudták a bevételeiket, ezt azonban részben ellensúlyozta, hogy a T-Systems csökkenésről számolt be.

Az RI/IT bevétel 1 százalékkal csökkent éves alapon.

Beigazolódni látszik, hogy a közszféra megrendelései jelentősen csökkennek a cég felé, melyet csak részben kompenzáltak a privát szféra emelkedő megrendelései – tette hozzá.

Mint mondta, itthon a mobil bevételek 1,8 százalékkal emelkedtek éves összehasonlításban, mert az adatbevételek nagyobb ütemben tudtak bővülni, mint a lakossági hangalapú bevételek csökkenni. Hiába növekszik a hangalapú forgalom, egyre több ügyfél választja a korlátlan csomagokat, mely csökkenti az alszegmens bevételét. Ezt azonban ellensúlyozta az éves alapon 11,6 százalékkal emelkedő adatbevétel, valamint a felhasználók feltöltőkártyáról előfizetési modellre való átállása.

A készülékértékesítések stagnáltak éves alapon.

A magyar vezetékes bevételek 0,9 százalékkal emelkedtek éves alapon, 48 milliárd forint bevételt ért el a cég ezen a szegmensben. A főbb komponensek közül tovább folytatódott a hangalapú bevételek csökkenése, éves alapon 6,0 százalékkal csökkentek, míg a TV bevételek 8,3 százalékkal emelkedtek, hála a magasabb előfizetői számnak és a tavaly szeptemberi áremelésnek. A szélessávú kiskereskedelmi bevételek 1,6 százalékkal növekedtek. A készülékértékesítések 4 százalékkal csökkentek éves alapon.

Észak-Makedóniában is hasonló trendeket láthatunk, azonban a növekedés dinamikája itt jelentősebb

– emelte ki Török Lajos. A mobil bevételek 8,9 százalékkal emelkedtek éves alapon, míg a vezetékes szegmens bevételei 10,3 százalékos éves emelkedést mutatnak. Az országban a Telekom bevétele még a hangalapú bevételek között is dinamikus emelkedést mutat, de a TV bevételek kétszámjegyű növekedése is kiemelendő. Az RI/IT bevételek jelentősen, 11,8 százalékkal csökkentek éves alapon, hála a testreszabott megoldási projektekből származó alacsonyabb bevételeknek.

A társaság tegnap bejelentette, hogy ismét aukción keresztül fogja lebonyolítani a részvényaukciót, melyre június 10-én kerül sor.