Van még potenciál a vezető papírokban

Az OTP-t a pandémia alatt félreértékelte a piac, a Magyar Telekom osztalékvágását viszont megszenvedte az árfolyam. A Mol számára az olajárak alakulása lesz meghatározó, a Richternél öt számjegyű árfolyam sem lenne meglepetés a KBC elemzői szerint.

Komoly pluszok előtt állnak a tőzsdei cégek, a tavalyi rendkívüli esztendő után idén jelentős eredményjavulás várható, a részvénypiaci reálhozamok azonban ezzel együtt mérséklődhetnek egy-két éves időtávon a gazdaságélénkítő csomagok nyomán érkező megugró infláció miatt – hangsúlyozták a KBC Equitas elemzői a brókercég online előadásán. A befektetési szolgáltató szerint a magyar blue chipekben is lehet még potenciál.

Az OTP-t valamennyire még félreértékeli a piac, a magyar nagybanknál és a makrogazdaságban ugyanis közel sincsenek olyan problémák, mint a 2008–2009-es válság idején.

A külföldi befektet k közül sokan részben az akkori negatív tapasztalataikat vetítették ki a pandémia során is a magyar bankra, nem feltétlenül helyesen

– mondta Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője. A befektetőket leginkább a kockázati költségek és a portfólióminőség foglalkoztatja. Az előbbi megugrása továbbra sem drámai, miközben az ukrán és az orosz leánybankon kívül kimondottan kordában tudják tartani a nem teljesítő hitelek állományát is.

Ráadásul az OTP például osztrák szektortársainál is magasabb fedezettséggel rendelkezik, ami ugyancsak a magyar bank mellett szól. A várható hitelbővülés és a stabil portfólióminőség, valamint az esetleges akvizíciók felértékelhetik a bankpapírt.

A KBC frissített becslése szerint 15 ezer forint felett van az OTP fair értéke, bár megjegyzik, hogy a részvény a mostani szinteken sem olcsó. A versenytársakénál magasabb árazást az indokolja, hogy a kockázatok ellenére magas profitabilitással működhet a bank a régióban.

A Molnak kedvez az utóbbi időszak olajárfolyam-ralija, a jövőbeli kilátásokat a járvány megfékezése és a gazdasági helyreállás mellett nagyban meghatározza a nyersanyagár alakulása. A mostani 70 dolláros szintből az év második felében visszavehet a kurzus, a KBC idén 60–70 dollár közötti Brent-árfolyammal számol hordónként. Ez jóval optimistább, mint a vállalat konzervatív, 40–60 dolláros prognózisa, de a Mol kutatás-termelési üzletága már 25 dolláros árfolyam fölött is nyereséges.

Az idei év a tavalyinál kedvezőbbnek ígérkezik, látványosan növekedhet az EBITDA, az emelkedő pálya pedig a következő években is fennmaradhat.

A tisztított csoportszintű CSS EBITDA 2025-re átlépheti a hárommilliárd dollárt, a frissített vállalati stratégia alapján ebben már nagyobb súlyt kaphatnak a fogyasztói szolgáltatások és a vegy­ipari szegmens is. A jelenlegi árfolyamhoz képest hosszabb távon lát potenciált felértékelődésre a KBC, amit a 2450 forintos fair érték is tükröz, most azonban még bizonytalan a pia­ci hangulat, és kockázatok is akadnak bőven.

Kedvezők az elmúlt időszakban a leglátványosabb növekedést mutató blue chip, a Richter kilátásai is. A gyógyszergyártó Vraylar nevű készítménye révén jelentős bevételnövekedésre számíthat az amerikai piacon, és az Evra fogamzásgátló forgalmazási jogainak megszerzése is sokat hozhat a konyhára.

Emellett a gyenge forint is támogatta eddig a külpiacokon aktív gyártó eredményszámait, a profitbővülés volumene azonban a jövőben elmaradhat a bevétel dinamikájától.

A KBC konzervatív megközelítése alapján is legalább 8400 forintot érhet a részvény, ám a brókercég azt is elképzelhetőnek tartja, hogy hamarosan újra öt számjegyű lesz az árfolyam.

A Magyar Telekomnál az osztalék a legérdekesebb sztori, az osztalékpolitikával kapcsolatos negatív híreket ennek dacára nem értékelik negatívan a befektetők, a 20 forintról 15 forintra csökkentett készpénzosztalék nem törte le jelentősen az árfolyamot. A fundamentumokat tekintve visszafogott emelkedésre van kilátás, minimális bevételnövekedés és hosszabb távon is stabil EBITDA-szint mellett.

Árfolyam-katalizátor rövidebb távon az lehet, hogy a régiós szektortársakhoz hasonlóan a Magyar Telekom is meglehetősen olcsó, miközben a nyugat-európai telekommunikációs cégek már erőt mutatnak.

Ha tehát a nyugati trendek érvényesülnének, az az MTel számára is kedvező lenne, a KBC 590 forintra emelt értékbecslése ezt is tükrözi.