A Continental nyerte a Hannover Messe-n az Ipari Energiahatékonysági Díjat

Először adták át az Ipari Energiahatékonyság Díjat a 2019-es Hannover Messe-n, melyet a Continental technológiai vállalat nyert meg a rendkívül rugalmas Conti Thermo Protect szigetelőrendszerével.

A Deutsche Messe az EuPD Research független piackutató és tanácsadó vállalattal közösen díjazta az iparág kiváló energiahatékonysággal rendelkező folyamatait. A Continental a nagyipari vállalatok kategóriájában indult és Conti Thermo Protect szigetelőrendszerével győzte meg a zsűrit. A szilikonos anyagot világszerte alkalmazhatják ipari rendszerek.

Rendkívül rugalmas rendszerek a hatékony hőszigetelésért

Legyen szó a gőzcsövek szelepeiről, fonott tömlőkről vagy gumiabroncs prések fűtőcsöveiről, a rendkívül rugalmas Conti Thermo Protect (CTP) szigetelőrendszer már bizonyította, hogy lehet rá számítani az ipari hőszigetelés során. A német központú vállalat azért fejlesztette ki a speciális szilikon-gumi keveréket, hogy rugalmas formájú hőszigeteléssel tudjon szolgálni a bonyolult csővezetékrendszerek és egyéb alkatrészek számára. Az anyag egyedi piaci megoldásokat kínál a rugalmas, magas hőmérsékletű csövekhez és tömlőkhöz.

Szállítási állapotában a termék szilárdsága hasonló a gyurmáéhoz és könnyen vágható, alakítható, és pontos módon felvihető. Hő hozzáadása után az anyag magától vulkanizálódik, így egy gumi-elasztikus jellemzőkkel rendelkező, újra használható formára öntött termékké válik, ami tökéletesen alkalmazható a komplikált, nehezen elérhető és kanyarodó vagy akár rugalmas alkatrészek esetében. Ennek eredményeképp alkalmazható vezetékcsövekkel és szelepekkel is, melyeken akár 250 Celsius fokos gőz vagy folyadék is keresztülhaladhat. Nyugalmi állapotában a termék formálható, a vulkanizált anyag pedig érintésre olyan, mint a gumi, emellett viszont stabil és rendkívül strapabíró. Akárcsak egy 10 milliméteres réteg is 60 százalékkal csökkenti a hőveszteséget. Továbbá az így csökkenő környezeti hőmérséklet a munkahelyi biztonság szempontjából is előnyt jelent.

Hatalmas megtakarítási potenciál

A Conti Thermo Protect hatalmas hozzáadott értéket kínál a közepes- és nagyméretű vállalkozások számára. A rendszerelemek szigetelésével az ipari vállalatok 20-80 százalék közötti megtakarítást tudnak véghezvinni az energiafelhasználásukat érintően. A többszörös díjnyertes termék megbízható módon véd a hőveszteség ellen és jelentősen csökkenti az energiaköltségeket, függetlenül attól, hogy fűtő- vagy hidraulikus rendszerekről, forró olajat alkalmazó berendezésekről, vagy vulkanizáló présekről van szó. A Conti Thermo Protect így nagyon rövid idő alatt behozza árát. Az anyag öntapadó, vízálló és önkioltó, UV-álló, illetve időjárásálló.