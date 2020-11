A TV2 volt a legnézettebb csatorna 2020 első tíz hónapjában

Az év első tíz hónapjának teljes napra vonatkozó átlagos közönségaránya alapján, a három fő korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) a TV2 végzett az első helyen a nézettségi versenyben. Emellett 2019 után eddig 2020-ban is a TV2 csatornacsalád adóit választották a legtöbben, ezzel a TV2 Csoport megőrizte piacvezető pozícióját a kiemelt célcsoportokban. Októberben a hétvégi átlag nézői részesedést tekintve az egész napos és a főműsoridős sávban mind a három fő korcsoportban többen választották a TV2-t, mint az RTL Klub-ot. A hétvégi eredmények sikercsillagai, az október 10-én indult, eddig négy részt bemutatott Dancing with the Stars, illetve a vasárnap esténként futó Sztárban Sztár, amely a hónap legnézettebb műsora volt­**.

Az év tíz hónapjának nézettségi eredménye alapján mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) piacvezető a TV2 és a TV2 Csoport. A hétköznapi főműsoridőt megelőző délutáni idősávban a szeptembert folytatva októberben is kiemelkedő eredménnyel szerepeltek a TV2-n futó török drámasorozatok. A teljes lakosság körében (A4+) októberben az esti Tények adásideje alatt a TV2 volt a legnézettebb csatorna, átlagosan a tévénézők 21,1 százaléka választotta a hírműsort. Az őszi reggeleket továbbra is a Mokka és a Mokkacino műsorokkal indítják a legtöbben, hiszen a 18-59 évesek körében a Mokka átlagosan 13,8 százalékos közönségarányával 6,9 százalékponttal magasabb közönségarányt ért el az RTL Klub azonos idősávjával szemben. Hétvégente pedig két igazi közönségkedvenc ülteti a nézőket a képernyő elé, szombaton a Dancing with Stars, vasárnap pedig a Sztárban Sztár.

2020 első tíz hónapjának nézettségi eredményei alapján a fő kereskedelmi korcsoportokban a csatornák, valamint a csatornacsaládok versenyében piacvezető a TV2 és a TV2 Csoport (A18-59, A18-49, A4+). Az adott időszak alatt a TV2 átlag nézői részesedése a 18-59 évesek körében 9,0 százalék, a 18-49 évesek körében 8,9 százalék volt, így 0,2 százalékponttal több nézőt mondhat magáénak, mint az RTL Klub (18-59: 8,8 százalék; 18-49: 8,7 százalék). Ez a különbség még nagyobb, ha a teljes lakosságot nézzük, hiszen a TV2-t átlagosan a nézők 10,9 százaléka választotta, míg az RTL Klub-ot csupán 9,0 százalék. Ez a siker a kábelportfóliónál is hasonló, és így csoport szinten még nagyobb különbséggel vezet a TV2 Csoport: a 18-59 évesek körében 1,8 százalékponttal, a 18-49 évesek körében 0,7 százalékponttal, míg a 4 vagy annál idősebbek körében 4,7 százalékponttal több nézőt nyert meg magának, mint az RTL Magyarország (18-59: 23,5 százalék vs. 21,7 százalék; 18-49: 22,6 százalék vs. 21,9 százalék; 4+: 24,6 százalék vs. 19,9 százalék).

Az ősz kezdetével a csatornák új és színes műsorválasztékkal indították a szezont, mindenki versenybe szállt a nézők figyelméért. A két fő kereskedelmi csatornán már augusztus végén elindultak a hétvégi szuperprodukciók. Októberben a hétvégi átlag nézői részesedést tekintve a TV2-t mind a három fő korcsoportban több néző választotta (18-59, 18-49, 4+), mint az RTL Klub-ot, akár egész napot, akár a főműsoridőt nézzünk. Az októberi hétvégéken az egész napot tekintve átlagosan a 18-59 éves nézők 10,8, a 18-49 éves nézők 10,6 százaléka választotta a TV2-t, míg az RTL Klub esetén ez a nézői részesedés 8,3 százalék és 8,6 százalék volt. Főműsoridőben a különbségek még szembetűnőbbek, hiszen a 18-59 évesek körében 17,0 százalék, a 18-49 évesek körében 16,5 százalék a nézői részesedés, az RTL Klub esetében ez az arány csupán 13,5 százalékot ér el mind a két korcsoportban.

A hétvégi eredmények egyik sikercsillaga az október 10-én indult és eddig négy részt bemutatott Dancing with the Stars. Már az első epizódot is nagy érdeklődéssel fogadta a közönség: a 18-59 éves nézők 25,2 százaléka választotta aznap a táncos showműsort (RTL Klub az azonos idősávban: 12,6 százalék, 18-59). A siker töretlen volt egész hónapban, az átlagos nézői részesedést tekintve a műsor hatalmas különbséggel nyerte idősávját az RTL Klubbal szemben: a 18-59 évesek körében 21,1 százalék nézői részesedéssel, azaz 10,9 százalékponttal többen, a 18-49 évesek körében 20,5 százalék nézői részesedéssel, azaz 10,4 százalékponttal többen választották a Dancing with the Stars-t esti szórakozásként.

A Dancing with the Stars-szal párhuzamosan futó RTL Klub új sorozata, az Apatigris alulmaradt a TV2 azonos idősávjával szemben, nézői részesedését tekintve a 18-59 évesek körében 10,8 százalékot, a 18-49 évesek körében 10,1 százalékot ért el, míg a TV2 azonos idősávja 17,3 és 17,1 százalékot.

A vasárnap esténként futó Sztárban Sztár is töretlen sikerrel robog tovább, hiszen hónapról hónapra több néző választja az „ország legnagyobb házibuliját”. Októberben a műsor a nézők kedvence és egyben a legnézettebb műsora lett a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében is: az október 25-i adást 518 ezer 18-59 éves (SHR%: 21,5 százalék), és 385 ezer 18-49 éves néző nézte (SHR%: 22,1 százalék). A műsor a hetedik évaddal augusztus utolsó vasárnapján indult és októberben a szeptemberi eredményeket is túlszárnyalva, az átlagos nézői részesedése a 18-59 évesek körében 19,4 százalék, a 18-49 évesek körében pedig 18,8 százalék lett. Ezzel az eredménnyel fölényesen nyerte idősávját az RTL Klubbal szemben, ahol az első korcsoport tekintetében az átlag részesedés 15,1 százalék, a második korcsoport tekintetében 16,1 százalék volt.

A hétköznapi főműsoridőt megelőző, délutáni idősávban a szeptembert folytatva októberben is kiemelkedő eredménnyel szerepeltek a TV2-n futó török drámasorozatok. A Kegyetlen város és a Remények földje mellett elindult A bosszú csapdájában című sorozat is, amely jól kezdett. Nézői részesedés tekintetében a 18-59 évesek körében átlagosan 10,5 százalékot ért el, szemben az RTL Klub azonos idősávjában futó műsornak mindössze 6,3 százalékot sikerült bezsebelnie. A korábban induló másik két sorozat is jól szerepelt a fő konkurens csatornával szemben, októberben a Remények földje 11,4 százalékos nézői részesedést ért el, míg az RTL Klub 8,7 százalékot, a Kegyetlen város pedig 10,9 százalékot az RTL Klub azonos idősávjának 6,7 százalékával szemben (A18-59).

A teljes lakosság körében (A4+) az esti Tények és a Tények Plusz adásideje alatt a TV2 volt a legnézettebb csatorna októberben, a Tényeket átlagosan a tévénézők 21,1 százaléka választotta, Tények Pluszt pedig 15,7 százalék.

A reggelt továbbra is a TV2-vel kezdik a nézők, hiszen a Mokka folytatva eddigi sikerszériáját októberben is, átlagosan 6,9 százalékponttal magasabb közönségarányt érve el (13,8 százalék) a 18-59 évesek körében, mint az RTL Klub azonos idősávjában futó műsorok (6,9 százalék). Az azt követő Mokkacino is hasonló sikerekkel büszkélkedhet, a 18-59 éveseknél átlagosan 8,7 százalékos, a 18-49 éveseknél 7,9 százalékos nézői részesedést mondhatott magáénak, így mind a két korcsoportban fölényesen nyert az RTL Klub azonos idősávjával szemben (RTL Klub azonos idősáv: 3,3 százalék; 3,8 százalék).

*2020.01.01-10.31. időszakra vonatkozó átlag SHR%, All Day, Célcsoport: A18-59, A18-49, A4+

**Toplista: A Nielsen által program szinten mért csatornák, AMR szerint, 18-59 és 18-49 évesek körében

Live + As live adatok,Főműsoridő: 18:00-22:59

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás