Az NKM nagy lépést tett a környezet védelméért

Az NKM a magyarországi közműszolgáltatók közül elsőként, már több mint egymillió e-számla regisztrációval rendelkezik. Az egymillió papírmentes, környezetkímélő elektronikus számla a szolgáltató és az ügyfelek közös sikere, ezért ennek a méltó megünneplésére az MVM Csoporthoz tartozó NKM Energia Zrt. minden eddig valaha e-számlát választó ügyfele között 1 000 000 forintot sorsolt ki.

A bűvös 1 milliós e-számla regisztráció az ügyfeleinkkel közös sikerünk, hiszen nélkülük nem tudtunk volna ilyen jelentős mértékben hozzájárulni a környezet terhelésének csökkentéséhez. A papírmentes, e-számlás ügyfeleink segítségével évente több, mint 5000 fát óvunk meg a kivágástól, ezzel 150 tonnánál is több papírt spórolunk meg, amiből több százezer tankönyv is készülhet. Ezután sem állunk meg, továbbra is célunk ennek a számnak a növelése.

A „Maradjon több ideje a fontos dolgokra” című kampányban a 2019. november 4. és december 15. között e-számlára regisztráló NKM-ügyfelekre számos értékes nyeremény várt. Húszan nyerhették meg éves energiafogyasztásuk költségét akár 150 000 Ft értékben, a nyolc fődíjas pedig a különleges élményeket nyújtó családi főzést Giannival.

Azon ügyfelek, akik az e-számlát választják, a továbbiakban is egy egyszeri, garantált 1000 Ft-os számlajóváírást kapnak.

Az ügyfelek az e-számlára váltással és ezzel párhuzamosan a digitális fizetési megoldások választásával hozzájárulnak egy környezettudatosabb, zöldebb jövő megteremtéséhez, amelyben a jövő generációja is élhetőbb körülmények között nőhet fel.

Az NKM E-számlára a www.kattanjazeszamlara.hu oldalon lehet regisztrálni a továbbiakban is.