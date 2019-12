GPC: a nyugalom nagydíja

Az anyagi biztonság igénye nem kor kérdése. Az időben történő öngondoskodás fontosságát felismerve a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. – miután a sikeres tanácsadóik átlagéletkora 55 év – 2 éve elindította a tudatos generációváltást, mellyel a legifjabb generációk saját nyelvükön történő megszólítására létrehozta úgynevezett New Wave divízióját. Csaknem ötszáz tanácsadója az évtizedes rutinnak sincs híján, így piacvezető többes ügynökként mind a százezer ügyfelüknek személyre szóló, szakmailag megalapozott biztosítási tanáccsal szolgálnak.

Tudta ön, hogy a mintegy nyolcvan hazai nyugdíjbiztosítási ajánlat között – azonos feltételekkel és időtartammal – a lejáratkor akár 10 millió forintnyi kifizetési különbség is előfordulhat? Ha önnek ez nem számít, ne is olvasson tovább! Ám ha nagyon is fontos, érdemes megszívlelni a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. útmutatásait – és nemcsak e szűkebb területen. A biztosítások útvesztőjében három évtizednél hosszabb tapasztalattal otthonosan mozgó dr. Jankó Tamás ügyvezető által menedzselt GPC mára ugyan százezernél több ügyféllel büszkélkedhet, mégsem csak e szám növelésében látja a fejlődés lehetőségét.

– Fontosak az új kapcsolatok, ám mi hasonló kihívásnak tekintjük azoknak a megszólítását, akik rendelkeznek ugyan akár többféle szerződéssel is, folyamatos ellenőrzés és aktualizálás nélkül azonban mégsem lehetnek biztosak megfelelő védettségükben – vet föl egy fontos, de sokak által végig sem gondolt szempontot dr. Jankó Tamás. – Nő a család vagy a cég mérete, bővül a tevékenységi kör, gyarapszik az ingatlanállomány, változnak a felelősségi körök, vagy akár a gazdasági környezet, de számtalan más oka is lehet annak, amiért fontos lenne minden biztosításunkat időszakosan szakemberrel felülvizsgáltatni, és ha kell, újítani rajtuk.

A GP Consulting országos lefedettségű hálózatában, kimagasló felkészültségű tanácsadói mindig naprakész, legelőször is a hozzá fordulók igényeit alaposan feltérképező, majd többes ügynökként a szóba jöhető valamennyi biztosító ajánlatait megversenyeztető, személyre szóló megoldással jár élen ezen a téren is.

Ha lenne mottójuk, az bizonnyal a „gondolkodjunk, tervezzünk időben” lenne, hiszen tapasztalatból tudják, arról, hogy a „majd” bekövetkező bajban legyen egy mentőövünk, most kell előrelátóan gondoskodni.

Utóbbi érdekében a GPC egészen egyedi megoldással létrehozta a főként Y- és Z-generációt saját korosztályuk kiképzett tanácsadóiként megszólítani tudó fiatalokból álló New Wave divíziót. Emellett saját belső képzési/ támogatói/ mentori rendszerük által sikeres és hiteles, tapasztaltabb munkatársaik vértezik föl megfelelő képzettséggel az e tudást még szomjazókat. Nem elhanyagolható szempontként egyben kiemelkedő jövedelmű, egyedi életpályamodellt kínálva számukra a társaság generációkon átívelő érdekeltségi rendszere jóvoltából.

A GP Consulting eleinte főként a lakossági, azaz családi és kisvállalati területekre összpontosított, mára ugyanakkor a mezőgazdasági és gépjármű-biztosításokban is otthonosan mozog. Egyre jelentősebb szerepet vállal emellett a szolgáltatásfinanszírozó privát egészségbiztosítások közvetítésében, amely a dolgozóknak nyújtható extra juttatások és az adószabályok változása ellenére is a cégek számára mind kedveltebb. Hasonló előnyei, illetve az állami támogatások jóvoltából bővül portfóliójukban folyamatosan a nyugdíj- és egyéb előtakarékossági biztosítások piaca.

A digitalizációt és a fiatalok igényeit szem előtt tartva természetesen ők is elérhetőek az online felületeken. Amelynek a gyorsaságát például maguk is valós előnynek tartják, mégsem győzik hangsúlyozni a személyes tanácsadás hasznosságát. – Ha a neten csak egy betűt melléütsz saját szerződésed megkötése közben valamelyik adatodnál, és csak a bajban derül ki, hogy emiatt az mondjuk nem is érvényes, mit teszel? Ha ugyanezt a betűt a mi munkatársunk ütné el véletlenül egy ügyfél-dokumentációban, a hallatlan különbség az, hogy ekkor mi helytállunk a hibánkért, és magunkra vállaljuk a következményeket, így ügyfelünket tehát nem éri kár – említi zárásként a biztosításkötések hagyományos módjának nem elhanyagolható egyik előnyét az ügyvezető.

Ha szponzoráció, akkor a pécsi kosárlabdacsapat Dr. Jankó Tamás ma sem győzi hangsúlyozni pécsi kötődését. Innen származik, és bár már nem itt lakik, „haza” ma is ide érkezik. Épp ezért nem volt kérdés számára, hogy a társadalmi nyitás, saját szponzorkénti fellépésük feltérképezése nyomán a PVSK élvonalbeli férfi-kosárlabdacsapata mellett kössenek ki. Az együttműködésben a kezdetektől kölcsönös előnyöket lát, nemrégiben a New Wave logó is megjelent a csapatmezeken. A PVSK idei centenáriuma kapcsán pedig megalkották a PVSK–GPC Centenáriumi Kártyát, amellyel immár nemcsak a kosarasok, hanem szurkolóik számára is különféle kedvezményeket kínálnak.

