Mit tudunk elintézi a különböző pénzintézetek call centerén keresztül?

Ma már szinte mindenki kötődik valamilyen formában a pénzintézetkehez. Bankszámlával és bankkártyával rendelkezünk, hitelügyletünk van, vagy valamilyen megtakarításunk. Ahhoz, hogy bizonyos dolgokat el tudjunk intézni vagy egyes adatokat módosíthassunk, nem szükséges személyesen bemennünk és órákig várnunk a bankban. Mindössze annyit kell tennünk, hogy felhívjuk a bankoz tartozó ügyfélszolgálatot, úgynevezett call centert. Természetesen vannak olyan ügyletek, amik személyes jelenlétet igényelnek, de egyszerűbb módosításokat könnyedén elintézhetünk telefonon is.

Persze az, hogy miket tudunk elintézni ezzel a módszerrel, bankonként változó lehet. A pénzintézet dönti el, hogy milyen adatokat vagy paramétereket tudunk megváltoztatni. Vannak bankok, akik engedélyezik a telefonos hitelkeret bővítést, de vannak intézmények, ahol ezt vagy a hozzájuk tartozó weboldalon vagy személyesen lehet megtenni. A legtöbb call centerben viszont a személyes adatok, mint a lakcím vagy levelezési cím változtatását engedélyezi a bank.

Elveszett vagy elnyelt bankkártya esetén is telefonálhatunk?

Abban az esetben is intézkedhetünk telefonon, ha a bankkártyának lába kél. Először persze ellenőrizzük, hogy biztosan elvesztettük vagy ellopták, mert a pótlás és a letiltás nincs ingyen. Ha meggyőződtünk róla, hogy nincs meg a kártyánk, akkor a letiltást természetesen telefonon is elintézhetjük. Akkor sem kell aggódnunk, ha épp külföldön tartózkodunk, mindössze a 0036 előhívószámot kell használni a bankunk által megadott segélyhívószám előtt, ami általában 0-24 órában elérthető.

Hasonló az eljárás, ha a bankautomata nyel el a kártyánkat. Ez akkor történhet meg, ha rossz pin-kódot ütünk be, vagy nem vagyunk elég gyorsak, és 30 másodpercnél tovább tart kivenni a kártyát az automatából. Ha ez megtörténik velünk, nem essünk pánikba, hanem maradjunk az automatánál, és azonnal hívjuk a bankautomatán található telefonszámot. Ugyanezt tegyük, ha netalántán a pénzt felejtjük el kivenni, és azt húzza be a gép, az ügyfélszolgálat ebben az esetben is a rendelkezésünkre áll.

Mit érdemes tudni ezekről a telefonszámokról?

A legtöbb bank esetében a hozzájuk tartozó ügyfélszolgálat száma 80-as előhívószámmal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy belföldön díjtalanul hívható. Az adott pénzintézet honlapján tételes listát is találhatunk, hogy milyen ügyfél milyen számot hívjon. Külön vonala lehet a magánszemélyeknek, és a vállalati számlával rendelkezőknek. Amennyiben csak egyetlen számot találunk, akkor a hívás után gombnyomással tudjuk kiválasztani a problémánkhoz vagy kérdésünkhöz illő vonalat.

De nem szükséges ezeket a számokat elraktározunk a telefonunk memóriájában. Ha rendelkezünk állandó internet kapcsolatban, a mobilunk segítségével is bármikor rákereshetünk a bankok telefonszámára. Ebben egy igen hasznos weboldali is a segítségünkre lehet. Ez a telefonszam-tudakozo.hu, ahol nemcsak magánszámokat kereshetünk meg vonalast és mobilt egyaránt, hanem akár bankokét is. Egyes pénzintézetek összes fiókjának az elérhetőségét kikereshetjük, ha felmegyünk az oldalra.