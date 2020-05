Nagy hálózati fejlesztéseket hajt végre a nyáron az MVM Net

Szeptembertől indulhat az okosmérőórák telepítése és hálózatba kapcsolása, a rendszer elkészült, a beszerzés hamarosan elindul – mondta a Világgazdaságnak Galambos Tibor, az MVM NET Zrt. műszaki igazgatója.

Közel 10 éves az MVM NET Zrt., mi indokolta a cég létrehozását, és milyen feladatokat lát el?

Valóban, 2012-ben alakult a cég azzal a céllal, hogy a villamosenergia-rendszer távközlési igényeinek kiszolgálása mellett a kormányzati távközlési igényeket is egy kiemelkedő rendelkezésre állással bíró hálózattal tudja biztosítani.

Így lett az MVM NET Zrt. a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztője és üzemeltetője. 2014-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pályázatán 10 évre elnyertük a 450 MHz-es frekvencia használati jogát. Az MVM csoporton belül ugyanis olyan igények jelentkeztek, amelyeket vezeték nélküli hálózattal lehetett költséghatékonyan és gyorsan kiszolgálni.

Mire lehet használni ezt a frekvenciát, és jelenleg milyen feladatot lát el?

A 450 MHz-es frekvencia a nagy területi lefedettségnek köszönhetően kiválóan alkalmas kis sebességű adatátviteli feladatok megoldására, illetve nagy nagyszámú, de fajlagosan kis forgalomú végpont kiszolgálására. Tehát tipikusan IoT jellegű feladatok ellátására.

Ilyen például az okosmérés projekt, amelyhez a hálózati kapcsolatot biztosítottuk volna. A 2016-os üzembe helyezés után azonban kiderült, hogy a hálózat kiépítése megelőzte a fő csapásirányt, az okosmérők telepítését, mivel a közmű szolgáltatóknak több időre volt szükségük a rendszer kialakításához. Ezért a hálózaton három éven keresztül nagyrészt állami társaságok – közlekedés, energiaszektor, készenléti szervek – adatátviteli rendszereinek pilot projektjei futottak. Az MVM NET Zrt. stratégiája 2019-ben változott meg a 450 MHz-es hálózattal kapcsolatban, ekkor úgy ítéltük meg, hogy vissza kell térni az alapokhoz, mivel egyrészt felgyorsult az okosmérés projekt, másrészt az IoT technológia bevezetésével új területek is megnyíltak a hálózat értékeinek hasznosítására.

A hálózatnak mi a legnagyobb értéke, és mely területeken szeretnék hasznosítani?

Nagy értéke, hogy ez egy országos területi lefedettséggel rendelkező, kiemelkedő rendelkezésre állást biztosító, titkosított hálózat. Az MVM NET Zrt. újraalkotott stratégiájának jegyében most a gáz- és villanyórák kiszolgálása került a fókuszba. Ezeket a kis fogyasztású, kis adatátvitelt igénylő eszközöket ugyanis hatalmas darabszámban lehet a hálózatra kapcsolni. A zártságból adódó adatbizonság és a megbízhatóság a hálózattal szemben alapvető követelmények. Meglátásom szerint a jövő év elejétől rohamosan nőni fog a bekapcsolt eszközök száma. A tesztelések már folyamatban vannak, és hamarosan kiírásra kerül az okosmérők beszerzési tendere is, amely szerint a beszállítóknak már ehhez a frekvenciához is illő eszközöket kell ajánlaniuk. A mérők felfutása folyamatos lesz, amelyet a jelenlegi mérők hitelességi ideje illetve a telepítési kapacitások határoznak meg.

Jelenleg milyen határidőket lehet tudni, és milyen igények merültek fel a hálózat hasznosítására?

Szeretnénk, hogy a Cat-M1 megoldás már szeptembertől működjön a 450 MHz-es hálózatunkon. Az ehhez szükséges licenszek beszerzése folyamatban van, aktiválásukat követően a technológia országosan elérhetővé válik. Az IoT célú hasznosításról egy éve folynak a műszaki előkészületek a hálózat rendszerszállítójával.

Illetve látunk még egy lehetőséget – amely ugyancsak az üzemelő mobil hálózatunkra épül -, ez a cégcsoporton belül működő áramszolgáltatói parterünkkel együtt került a látókörünkbe.

Ezen kívül igény jelentkezett az MVM csoporton belül a technológiai URH rendszer LTE 450 MHz-es hálózatra történő telepítésére. Ezen a területen áramkimaradáskor vagy üzemzavar elhárításkor követelmény, hogy a szervizes személyzet megbízható, publikus felhasználástól független csoportkommunikációs szolgáltatással rendelkezzen. Az LTE 450-es hálózat technológiai paraméterei teljes mértékben megfelelnek e követelményeknek. A hálózaton a fejlesztések nyár végéig befejeződnek és kezdetben 80 készülékkel elindul az éles forgalom.

Milyen területen tudják még használni a Cat-M1-es technológiát?

Beszéltünk az okos mérés és a csoportkommunikációs lehetőségek megvalósításáról. Ezen kívül nagy lehetőségeket látok a mezőgazdaság okosításának és a smart city koncepciók kiszolgálásának területén is. Mivel valós földrajzi lefedettséggel rendelkezünk, emiatt olyan területeken is tudunk szolgáltatást nyújtani, amelyek nagyon kiesnek a publikus szolgáltatók üzleti érdekeltségéből. Ezen kívül részt kívánunk vállalni minden olyan, partnercégeink által kezdeményezett fejlesztésben, amelyben a 450 MHz-es a hálózatunk adottságaival hozzájárulhatunk a fejlesztés sikeréhez.

Milyen fejlesztéseket terveznek még a 450-es hálózaton?

Idén jelentős fejlesztéseket hajtunk végre, a hangátvitel és az okosmérés bevezetése folytán. A felhasználók számának drasztikus növekedése miatt átalakítjuk a működési modellünket és biztosítjuk az ehhez szükséges erőforrásokat. Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzésére és a folyamataink fejlesztésére is. Megkezdtük az NTG kapcsán sikeresen kialakított működéstámogató rendszereink és folyamataink bővítését, annak érdekében, hogy a 450 MHz-es hálózaton jelentkező kihívásokra is felkészüljünk.