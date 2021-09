Ígéretesen indult a virtuális, azaz V-sport a Szerencsejáték Zrt. legújabb digitális termékeinek összevetésében. Az idén nyáron indított új termék első tíz hetes árbevétele csak csekély mértékben maradt el a 2020 augusztusában indított e-sportok hasonló időtartamú forgalmától, az e-sorsjegyek bevezetését követő azonos időszak árbevételét pedig már többszörösen meg is haladta. A növekedési tendencia a mai napig megmaradt.

A V-sport a teljes bukmékeri sportfogadás, vagyis a Tippmix és a TippmixPro árbevételének már 4,6 százalékát teszi ki, a részaránya pedig – jelentős hullámzással, de – enyhén növekvő tendenciát mutat.

Az elmúlt hónapban az árusító helyeken zajló földi sportfogadásokon belül a V-sport részaránya 5,2 százalék volt, az online felületeken pedig 5,9 százalék.

Fotó: Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance /AFP

„Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a játékosaink megszerették a V-sportot, amelyre a kezdetektől fogva egyfajta kiegészítő játékként gondoltunk.

Mostanra azonban már helyet követel magának az élő sportfogadások asztalánál” – mondta Horváth Zoltán, a vállalat sportfogadási vezetője. „A termékkel egyrészt stabilizálni kívántuk a kínálatunkat, hogy a fogadóknak azokban az időszakokban is minél több lehetőségük legyen a játékra, amikor kevesebb valódi, élő sportesemény zajlik. Másrészt szerettünk volna egy új fogadói kör játékkedvét is élénkíteni, hiszen a virtuális sportfogadás egyik vitathatatlanul nagy előnye, hogy különösebb sportági ismeret nélkül is könnyedén bele lehet vágni az első fogadásokba” – tette hozzá a sportfogadási vezető.

A legfrissebb forgalmi adatok alapján a V-sport-árbevétel mindössze harmada érkezik online tétekből, közel kétharmada pedig a földi értékesítésben képződik, ami jelentősen eltér az előzetes várakozásoktól.

A szakértők korábban nagyságrendileg hasonló árbevételt prognosztizáltak a két értékesítési csatornán. „Az új digitális termékeink legnagyobb előnye, hogy rugalmasak és járvány-állóak, vagyis a játékosok 0-24-ben, bárhonnan játszhatják” – hangsúlyozta Horváth Zoltán.

A V-sport bevezetése óta az eddigi legnagyobb nyeremény egy 5010 forintos téttel és 294-es szorzóval elért 1 472 940 forint volt. Ezt egy 10 forinttal kisebb téttel megjátszott, hasonlóan magas odds-szal rendelkező virtuális mérkőzés követte 1 377 797 forintos nyereménnyel. A harmadik legnagyobb nyeremény pedig 200 forintos fogadásból született, és 1 284 660 forintot ért. További érdekesség, hogy a magyar labdarúgó-válogatott háromszor is nyert Virtuális Labdarúgó Európa-bajnokságot, de erre egy játékos sem fogadott. A magyar nemzeti 11 virtuális világbajnoki címei viszont két játékosnak is szerencsét hoztak.

A Szerencsejáték Zrt. a jövőben szeretné újabb sportágakkal, illetve bajnokságokkal bővíteni V-sport-kínálatát, valamint a jelenleg elérhető 30-35 fogadási lehetőséget is növelné a társaság, hogy ezzel közelebb kerüljenek a Tippmix és a TippmixPro játékokon elérhető, akár 200-nál is több fogadási lehetőséghez.