Megrendítette a futballtársadalmat Varga Barnabás horrorsérülése

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a Skócia–Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki csoportmérkőzés 69. percben szörnyű jelenetek játszódtak le, amikor Varga Barnabás előbb összeütközött két skót játékossal, majd mozdulatlanul terült el a gyepen. Az odaszaladó csapattársak közül néhányan stabil oldalfekvésbe helyezték a Ferencváros csatárát, amíg megérkezett az orvosi stáb, de látszott, hogy nagy a baj, ezért többen azonnal jelezték, mentőre lesz szükség. A helyi egészségügyi személyzet ugyanakkor csak nagy nehezen, a magyar játékosok segítségével érkezett meg Vargához, akit lepellel eltakarva, hosszú percekig ápoltak. Végül hordágyon, nyakmerevítőben hagyta el a pályát. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) később megerősítette: Varga Barnabás arcában több csont is eltört az ütközés eredményeként, továbbá agyrázkódást is szenvedett. Nagy valószínűséggel műtét vár rá, az éjszakát pedig a stuttgarti kórházban töltötte. Az Eb-je véget ért.

Az ütközés pillanata: Varga Barnabás arcában több csont eltörött (Fotó: AFP)

„Nem kívánom senkinek az érzést. Az elsők között voltam, aki odaért, nagyon rossz volt látni, szinte beleégett a retinámba a látvány. Nem értem a protokollt, az egész kispadunk szinte betolta a mentősöket és a hordágyat, mert a mentősök nem siettek eléggé. De ilyen esetben nem hiszem, hogy bármit is számít a protokoll” – mondta Varga sérülésével kapcsolatban a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik.

Szoboszai Dominik szerint a a mentősök nem siettek eléggé Varga sérülését követően (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Az eset megrázta a futballtársadalmat: az Egyesült Királyságban az összes vezető sportportál közösségi oldalán fejezte ki jókívánságait a magyar válogatott csatárának, és így tettek a különböző sportági szövetségek is. Még a francia válogatott csapatkapitánya, Antoine Griezmann is Varga Barnabásnak üzent.