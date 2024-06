Varga Barnabás horrorsérülése: újabb hírek érkeztek a válogatott csatárról

Varga Barnabásnak agyrázkódása volt a skótok ellen, az eszméletét is elvesztette. A Ferencváros csapatorvosa megerősítette: a mentőhöz érve már visszatért a csatár tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a terápiás tervet, eszerint meg fogják műteni. Dr. Pánics Gergely elmondta, Varga többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult. Az operáció után két napig bent tartják, ha minden jól alakul, szerdán engedik ki.